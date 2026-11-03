La Ciudad Autónoma de Ceuta ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones dotada con más de 75.000 euros en total, con el propósito de incentivar la modernización integral del sector del autotaxi. El plan prioriza tanto la transición ecológica de los vehículos como la mejora de la accesibilidad universal y la seguridad en el servicio de transporte público.

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Las ayudas económicas se estructuran en función del tipo de inversión o la categoría del vehículo adquirido. De este modo, la cuantía más elevada alcanza los 17.500 euros para la adquisición de automóviles catalogados como Cero Emisiones, mientras que para los modelos ECO la subvención cubre hasta el 35% del coste con un límite de 9.800 euros. Asimismo, el programa contempla incentivos específicos de hasta 7.000 euros destinados a la adaptación de vehículos para convertirlos en Eurotaxis orientados a personas con movilidad reducida, y una partida de hasta 100 euros (el 50% del coste) para financiar la instalación de sistemas de videovigilancia autorizados en el habitáculo.

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La gestión y tramitación de estas solicitudes se llevará a cabo a través de PROCESA, estableciendo un plazo máximo de ejecución de ocho meses para los beneficiarios una vez concedida la ayuda. Con esta medida, el Ejecutivo local busca renovar progresivamente el parque móvil del sector, reducir la huella ambiental y dotar a los profesionales de herramientas que refuercen la seguridad y la calidad prestada a los usuarios.

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