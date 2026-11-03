El Valencia – Real Madrid se juega el sábado 7 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Valencia – Real Madrid

Valencia – Real Madrid Competición: LaLiga, jornada 12

LaLiga, jornada 12 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga

DAZN LaLiga Estadio: Estadio de Mestalla (Valencia)

El Estadio de Mestalla acogerá el encuentro de la jornada 12 de LaLiga entre el Valencia y el Real Madrid. El equipo local, situado en la 19ª posición, suma 9 puntos en 11 partidos, con un balance de 8 goles a favor y 17 en contra. En sus últimos cinco encuentros, ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Real Madrid, en la 3ª posición, cuenta con 27 puntos en 11 partidos, destacando su capacidad ofensiva con 28 goles a favor y 10 en contra, y llega con un rendimiento de 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Valencia: 19º con 9 puntos en 11 partidos (8 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-E-E-D)

Real Madrid: 3º con 27 puntos en 11 partidos (28 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-V-V-D)

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