Crestanevada Riders reúne tres itinerarios por la provincia: alta montaña, pueblos de la Alpujarra y una escapada por el Valle de Lecrín, con consejos para preparar la moto y el recorrido.

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Pocas ciudades españolas ofrecen lo que Granada a un motorista: a menos de una hora de la capital se encuentran carreteras de alta montaña, pueblos blancos de la Alpujarra y un valle de clima suave en el que apetece detenerse. Crestanevada Riders, con una tienda especializada en motocicletas de ocasión en Peligros, cerca de la circunvalación, reúne tres recorridos que permiten disfrutar de esos paisajes sobre dos ruedas.

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La selección de Crestanevada Riders comprende la subida a Sierra Nevada, una jornada por la Alpujarra y una escapada más corta por el Valle de Lecrín. La guía original de la compañía detalla el tipo de carretera, las paradas recomendadas, las precauciones y las motos que pueden adaptarse mejor a cada itinerario.

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Antes de cualquier salida conviene comprobar en frío la presión de los neumáticos, el estado y engrase de la cadena cuando corresponda y el funcionamiento de las luces. Si el recorrido es largo o la moto ha estado parada durante un tiempo, la guía de Crestanevada Riders aconseja revisar su estado antes de emprender la marcha y recuerda la disponibilidad de su taller de motocicletas en Granada.

Crestanevada Riders, una referencia para elegir moto en Granada, comercializa motocicletas de segunda mano que se revisan antes de anunciarse y se presentan con fotografías reales.