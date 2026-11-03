La AEMET prevé para este martes, 3 de noviembre, cielos cubiertos con lluvia en Ceuta, con una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 17.

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La probabilidad de precipitación es del 100% y el viento soplará del noroeste a 5 km/h. La sensación térmica oscilará también entre los 17 y los 22 grados.

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Previsión para los próximos días

El miércoles se esperan cielos muy nubosos con lluvia y una probabilidad de precipitación del 100%. Las temperaturas estarán entre los 16 y los 20 grados y el viento estará en calma, a 0 km/h.

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Para el jueves, la AEMET prevé intervalos nubosos con lluvia escasa, temperaturas de entre 16 y 23 grados y viento del oeste a 15 km/h. La probabilidad de precipitación será del 90%. El viernes habrá intervalos nubosos, con una mínima de 15 grados, una máxima de 22 y viento del sureste a 5 km/h. La probabilidad de precipitación bajará al 15%.

Resumen del día en Ceuta

Temperaturas: máxima de 22 grados y mínima de 17.

máxima de 22 grados y mínima de 17. Sensación térmica: entre 17 y 22 grados.

entre 17 y 22 grados. Cielo: cubierto con lluvia.

cubierto con lluvia. Viento: del noroeste a 5 km/h.

del noroeste a 5 km/h. Probabilidad de precipitación: 100%.

100%. Humedad relativa: entre el 70% y el 95%.

entre el 70% y el 95%. Índice UV máximo: 3.

Recomendaciones

Conviene llevar paraguas ante la previsión de lluvia durante la jornada.

Y en el resto de España

Para hoy, martes 3 de noviembre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, despejado, de 7 a 14 °C; Barcelona, cubierto con lluvia, de 13 a 16 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, cubierto, de 11 a 27 °C; Valencia, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 13 a 18 °C y un 85 % de probabilidad de lluvia; Bilbao, muy nuboso con lluvia escasa, de 9 a 14 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, muy nuboso, de 6 a 15 °C; Palma, cubierto con lluvia, de 9 a 18 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Las Palmas de Gran Canaria, intervalos nubosos con lluvia, de 21 a 26 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, intervalos nubosos, de 11 a 17 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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