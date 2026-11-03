Los horarios de los ferrys Ceuta-Algeciras para este martes 3 de noviembre de 2026 incluyen salidas de Baleària y DFDS en ambos sentidos del Estrecho.
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Ruta Ceuta-Algeciras
La ruta de Ceuta a Algeciras cuenta con 14 salidas de Baleària y DFDS.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|06:00
|Baleària
|1 h 30 min
|08:31
|Baleària
|1 h
|09:00
|DFDS
|1 h
|10:30
|Baleària
|1 h 30 min
|11:30
|Baleària
|1 h
|12:00
|DFDS
|1 h
|14:30
|Baleària
|1 h
|15:30
|DFDS
|1 h
|16:00
|Baleària
|1 h 15 min
|17:30
|Baleària
|1 h
|18:30
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h 15 min
|21:30
|DFDS
|1 h
|22:15
|Baleària
|1 h 15 min
Ruta Algeciras-Ceuta
En sentido inverso, Baleària y DFDS suman otras 14 salidas desde Algeciras hacia Ceuta.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|07:00
|Baleària
|1 h
|07:30
|DFDS
|1 h
|08:00
|Baleària
|1 h 30 min
|10:00
|Baleària
|1 h
|10:30
|DFDS
|1 h
|13:00
|Baleària
|1 h
|13:30
|DFDS
|1 h
|14:00
|Baleària
|1 h 30 min
|16:00
|Baleària
|1 h
|17:00
|DFDS
|1 h
|18:30
|Baleària
|1 h 30 min
|20:00
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h
|22:30
|Baleària
|1 h 30 min
Recomendaciones para viajeros
Se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y confirmar los horarios con la compañía antes de viajar.
También conviene revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y la documentación de viaje.
Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?
Fuente: horarios de Baleària y DFDS, consultados en sus webs el 29 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.
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