El presidente de la Ciudad Autónoma se distancia de las declaraciones de la mandataria madrileña, asegurando que la españolidad de Ceuta trasciende colores políticos y está protegida por la Constitución.

Las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han generado un notable eco en la política norteafricana, aunque no en la dirección que la líder madrileña esperaba. Según recoge el diario El Faro de Ceuta, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha rechazado de forma tajante las advertencias de Ayuso sobre una presunta desprotección de las ciudades autónomas frente a Marruecos.

Un mensaje de calma frente a la alerta

El origen de la polémica se sitúa en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde Ayuso acusó directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de «regalar» recursos estratégicos a Marruecos y sentenció que las próximas piezas en peligro serían Ceuta y Melilla.

Ante este escenario, Juan Vivas no ha tardado en marcar distancias. «No las comparto», afirmó con rotundidad al ser preguntado por las palabras de su compañera de partido, priorizando la estabilidad institucional sobre la estrategia de confrontación nacional.

Los pilares de la soberanía ceutí

Vivas ha querido lanzar un mensaje de «tranquilidad y seguridad» a la ciudadanía, fundamentado en tres pilares que considera inamovibles:

El marco legal: La integridad territorial está amparada por el ordenamiento constitucional y el Estado.

La integridad territorial está amparada por el ordenamiento constitucional y el Estado. La voluntad popular: «Ceuta ha sido, es y será España porque así lo quieren todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen», subrayó el presidente.

«Ceuta ha sido, es y será España porque así lo quieren todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen», subrayó el presidente. Institucionalidad: Vivas recalcó que esta protección existe independientemente del «color político» que ocupe el Palacio de la Moncloa en cada momento.

«Nuestra soberanía está garantizada por el Estado; lo ampara la ley y lo acredita la historia», sentenció el mandatario ceutí.

El contexto de la crítica de Ayuso

La presidenta madrileña había vinculado la política exterior del Gobierno central con una supuesta dejación de funciones en las fronteras, islas y costas españolas. Según la información de El Faro de Ceuta, Ayuso llegó a sugerir que la falta de firmeza del Ejecutivo actual comprometería las aguas y la pesca en favor de los intereses marroquíes, una tesis que el gobierno local de Ceuta ha preferido desactivar para evitar alarmismos entre la población.