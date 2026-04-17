Compruebe la combinación ganadora del sorteo europeo celebrado este viernes, que cuenta con un bote de 132 millones de euros y la participación de nueve países.

El sorteo de Euromillones, la lotería de mayor calado en el continente europeo, ha vuelto a concitar el interés de millones de ciudadanos este viernes, 17 de abril de 2026. En esta ocasión, la cita celebrada en París ha puesto en liza un bote de 132 millones de euros, después de que en la jornada previa del martes no se registraran acertantes de primera categoría. Esta lotería multinacional, cuya andadura comenzó en la capital francesa el 13 de febrero de 2004, cuenta actualmente con la participación de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Resultado de Euromillones: viernes 17 de abril de 2026

La combinación premiada en el sorteo de hoy, viernes 17 de abril, se hace pública a partir de las 21:30 horas. Los números y estrellas que componen la combinación ganadora de esta jornada son los siguientes:

Números: 22, 23, 28, 41 y 47

y Estrellas: 6 y 8

y El Millón: BLR32037.

En España, el precio de cada apuesta se mantiene en dos euros, y los premios —a excepción del bote principal— se fijan en función de la participación registrada en cada uno de los países integrantes. La normativa del juego establece que se destina a premios el 50% de la recaudación total obtenida en el sorteo.

El funcionamiento del bote y el límite de acumulación

Una de las particularidades más relevantes de Euromillones es la gestión de su bote. En el caso de que no existan acertantes de primera categoría (cinco números y dos estrellas), la cuantía se acumula para el siguiente sorteo. No obstante, existe un límite establecido en 190.000.000 €. Una vez alcanzada esta cifra, el bote deja de incrementarse y permanece inalterable hasta que aparece un ganador de la máxima categoría. El excedente generado en esos casos se destina a incrementar el importe de los premios de la segunda categoría (cinco números y una estrella).

Además, el sistema contempla que, tras completar un ciclo de sorteos sin ganadores bajo estas condiciones, el límite de incremento del bote se eleva en 5.000.000 de euros para el siguiente periodo.

Como es habitual en estos eventos de azar, se recuerda a los participantes que esta información tiene un carácter puramente informativo. La única lista oficial y vinculante es la emitida por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado, por lo que se recomienda encarecidamente la verificación del boleto a través de sus canales oficiales para confirmar cualquier posible premio.