Consulte la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes. Este popular juego de azar, regulado por Loterías y Apuestas del Estado, destina el 55% de su recaudación a premios.

El sorteo de la Bonoloto ha vuelto a repartir suerte este viernes, 17 de abril de 2026, consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor arraigo y participación en España. Desde su creación en febrero de 1988, esta lotería se ha caracterizado por su sencillez y por ser una de las opciones más accesibles para los apostantes. En la jornada de hoy, miles de ciudadanos han permanecido atentos a la extracción de los seis números que conforman la combinación ganadora.

Resultado de la Bonoloto: viernes 17 de abril de 2026

La combinación premiada en el sorteo de hoy, viernes 17 de abril, se ha hecho pública a partir de las 21:30 horas. Los números agraciados, junto al número complementario y el reintegro, son los siguientes:

Combinación ganadora: 03 11 24 29 36 46

03 11 24 29 36 46 Complementario: 19

19 Reintegro: 9

El sistema de juego de la Bonoloto consiste en la selección de 6 números en una tabla que va del 1 al 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 euros (50 céntimos), siendo obligatorio realizar al menos dos apuestas para que el boleto tenga validez en los puntos de venta oficiales.

Modalidades de participación y premios

La Bonoloto ofrece diversas alternativas para los jugadores. Por un lado, la apuesta simple permite jugar desde una hasta ocho apuestas por boleto, seleccionando seis números en cada una. Por otro lado, la apuesta múltiple permite escoger hasta un máximo de 11 números, lo que incrementa las probabilidades de obtener un premio, aunque también supone un mayor coste por boleto.

Asimismo, los participantes tienen la opción de jugar para un solo día (el sorteo diario) o utilizar la modalidad de sorteos semanales. Esta última opción permite participar en los seis sorteos de la semana —de lunes a sábado— con la misma combinación, siempre que el boleto sea validado antes del inicio del primer sorteo en el que se desee participar.

Como es norma en los juegos gestionados por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado, se destina el 55% de la recaudación total a la dotación de premios. Se recuerda a todos los usuarios que esta información es meramente informativa. La única lista oficial válida y con carácter vinculante es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado.