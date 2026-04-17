Compruebe la combinación ganadora del sorteo europeo celebrado este viernes, que cuenta con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros y la participación de 16 países.

El sorteo del Eurojackpot, la lotería oficial de ámbito europeo, ha celebrado este viernes, 17 de abril de 2026, una nueva edición para repartir fortuna entre sus millones de participantes. Este juego multinacional, que tiene su origen en Ámsterdam en noviembre de 2011, se ha consolidado como uno de los referentes de los juegos de azar en el continente, gracias a la colaboración de organismos independientes de 16 naciones distintas. Con un bote mínimo que parte cada semana de los 10 millones de euros, el sorteo ofrece la posibilidad de alcanzar premios que, en ediciones anteriores, han llegado a la cifra de 90 millones de euros.

Resultado del Eurojackpot: viernes 17 de abril de 2026

La combinación premiada en el sorteo de hoy, viernes 17 de abril, se hace pública a partir de las 21:00 horas. El resultado se compone de dos extracciones diferenciadas que determinan los ganadores de las diversas categorías de premios:

Números: 16, 31, 35, 43 y 44

16, 31, 35, 43 y 44 Soles: 02 y 09

El funcionamiento del Eurojackpot destaca por su sencillez y sus amplias probabilidades de éxito. El sistema de juego consiste en la extracción de cinco bolas de un bombo con 50 números, a las que se suman dos bolas adicionales, conocidas como «soles», extraídas de un conjunto de 10 números. Esta estructura permite ofrecer múltiples tipos de premios, lo que aumenta las opciones de los jugadores para obtener algún tipo de rédito en sus apuestas.

Una lotería de alcance europeo

Desde su implantación en España, el Eurojackpot ha mantenido un precio de 2 euros por billete, permitiendo a los ciudadanos participar en igualdad de condiciones con el resto de los países europeos integrantes. El sorteo se lleva a cabo puntualmente todos los viernes a las 21:00 horas en Finlandia, centralizando así la recepción de datos y la certificación de los números agraciados.

Cabe recordar que la información facilitada sobre los resultados tiene carácter informativo. Para cualquier reclamación o comprobación definitiva, la única lista oficial válida es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.