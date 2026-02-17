El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se ha mostrado “contentísimo” por el avance del proyecto de unidad de las fuerzas de izquierda al margen del PSOE, que este sábado formalizarán Más Madrid, IU, Sumar y Comuns, en medio del debate generado por figuras como Gabriel Rufián, quienes llaman a una alianza para frenar el avance de la ultraderecha.

“Ahora estamos en un escenario optimista y mejor que hace tres o cuatro semanas, hemos pasado de un escenario melancólico a otro propositivo”, afirmó Maíllo en TVE. El dirigente insistió en que primero debe consensuarse el contenido del proyecto y posteriormente decidir quién lo encabezará, aunque se autodescartó como candidato: “Ahora estoy en Andalucía”, donde se presenta a la presidencia de la Junta. “Relax conmigo, yo no soy objeto de competencia con nadie”, añadió.

Un proyecto electoral con impacto social

Maíllo subrayó la relevancia del proyecto que se inaugurará el sábado, aún pendiente de forma legal, como un instrumento para dar seguridad a la población progresista de cara al próximo ciclo electoral. Según explicó, permitirá “reeditar gobiernos y fortalecer políticas sociales”, abordando prioridades como vivienda, cesta de la compra y defensa de los servicios públicos.

El líder de IU señaló que, una vez consensuado el programa electoral y sumadas más fuerzas y personas al proyecto, se decidirá la figura que lo encabece, “preferiblemente por consenso, pero si no, se hará en primarias”. Destacó que el proceso se está desarrollando “con tiempo”, a diferencia de la coalición de Sumar, que se constituyó rápidamente en 2023.