Especialistas de los Tedax inspeccionan la zona sin que se hayan registrado heridos después de que se hallara una mochila con más artefactos en las inmediaciones.

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Técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) de la Policía Nacional están inspeccionando este lunes la Comisaría de Palencia tras el lanzamiento de cócteles molotov contra el edificio, un suceso que no ha dejado heridos.

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Según han informado a la Agencia EFE fuentes de la investigación y de la Subdelegación del Gobierno, el perímetro del recinto policial permanece acordonado y el tráfico se ha cortado en la calle Pedro Berruguete debido a que en las inmediaciones se localizó una mochila que contenía más artefactos.

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Pequeño incendio exterior e investigación abierta

El lanzamiento de los artefactos incendiarios originó un pequeño fuego en la parte exterior de las instalaciones policiales. La Policía ha puesto en marcha las diligencias correspondientes para aclarar las circunstancias del ataque y localizar a su responsable o responsables.