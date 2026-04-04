Consulta aquí los resultados del Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE del sábado 4 de abril de 2026. Descubre el número premiado, la serie y todos los detalles del sorteo de hoy.

Los resultados del Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE del sábado 4 de abril de 2026 vuelven a despertar el interés de miles de participantes en España que esperan conocer si su número ha sido premiado. Este sorteo es uno de los más atractivos del fin de semana por su formato de premios periódicos.

A continuación, puedes consultar el número premiado del Sueldazo de hoy, junto con la serie y el resto de resultados del sorteo.

Resultados Sueldazo ONCE hoy sábado 4 de abril de 2026

Estos son los resultados del sorteo:

Número premiado: 25239

25239 Serie: 013

Comprueba los resultados del Sueldazo de la ONCE

Si has participado en el sorteo de este sábado, es importante revisar correctamente tu número y la serie. El premio principal del Sueldazo se obtiene al acertar ambos elementos, aunque también existen premios adicionales por coincidencias parciales.

Este sorteo destaca por ofrecer un pago periódico durante años, lo que lo convierte en uno de los más llamativos para los jugadores.

Premios del Sueldazo de Fin de Semana

El Sueldazo de la ONCE reparte premios en diferentes categorías:

Premio principal con pago mensual durante años

Premios adicionales con pago periódico

Premios a las cinco cifras

Premios a las cuatro, tres y dos últimas cifras

Reintegros

La cantidad y duración de los premios dependen de la categoría obtenida.

¿A qué hora salen los resultados del Sueldazo de la ONCE?

Los resultados del sorteo suelen conocerse en la noche del sábado, una vez finalizado el sorteo y tras su validación oficial. A partir de ese momento, los participantes pueden comprobar si su número ha sido premiado.

Resultados Sueldazo ONCE: noticia en actualización

Esta noticia se actualizará en cuanto se publiquen los resultados oficiales del sorteo. Se añadirán el número premiado definitivo, la serie y el desglose de premios.

Aviso importante

Este contenido tiene carácter informativo y puede estar sujeto a errores u omisiones. No nos hacemos responsables de posibles inexactitudes en los resultados publicados. Se recomienda comprobar siempre los datos en los canales oficiales correspondientes para verificar cualquier premio.