Consulta aquí los resultados de La Primitiva del sábado 4 de abril de 2026. Descubre la combinación ganadora, el número complementario, el reintegro y todos los detalles del sorteo de hoy.

Los resultados de La Primitiva del sábado 4 de abril de 2026 vuelven a captar la atención de miles de jugadores en España que esperan conocer si su combinación ha sido premiada. Este sorteo, uno de los más tradicionales, reparte importantes premios cada semana.

A continuación, puedes consultar los números premiados de La Primitiva de hoy, junto con el complementario, el reintegro y el Joker.

Resultados La Primitiva hoy sábado 4 de abril de 2026

Estos son los resultados del sorteo:

Número de La Primitiva de hoy sábado: 14 – 30 – 38 – 39 – 43 – 46

Complementario: 01

Reintegro: 07

Joker: 4 994 396

Comprueba los resultados de La Primitiva

Si has participado en el sorteo de este sábado, es importante revisar correctamente todos los elementos. Además de la combinación principal, el número complementario y el reintegro influyen en las diferentes categorías de premios.

El Joker, asociado a La Primitiva, permite optar a premios adicionales.

Premios de La Primitiva

La Primitiva reparte premios en distintas categorías:

6 aciertos

5 aciertos + complementario

5 aciertos

4 aciertos

3 aciertos

reintegro

El importe de los premios depende de la recaudación y del número de acertantes en cada categoría.

¿A qué hora salen los resultados de La Primitiva?

Los resultados del sorteo suelen publicarse poco después de su celebración, una vez han sido validados oficialmente.

Resultados La Primitiva: noticia en actualización

Esta noticia se actualizará en cuanto se publiquen los resultados oficiales del sorteo, incorporando todos los datos definitivos.

Aviso importante

Este contenido tiene carácter informativo y puede estar sujeto a errores u omisiones. No nos hacemos responsables de posibles inexactitudes en los resultados publicados. Se recomienda comprobar siempre los datos en los canales oficiales correspondientes para verificar cualquier premio.