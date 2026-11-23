El expresidente del Gobierno ha respondido este lunes al exdirigente castellanomanchego después de que este le instara en un mitin a no hacer «el tonto» y reconsiderar su intención de votar en blanco en las elecciones generales del 29 de noviembre.

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La recta final de la campaña electoral hacia los comicios del próximo 29 de noviembre ha dejado un nuevo cruce de declaraciones entre dos figuras históricas del socialismo español. El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha contestado este lunes al expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, José Bono, asegurando que ya ha ejercido su derecho al voto y reivindicando su postura con un dardo directo: «Yo ya he votado. Soy una persona seria, no como otros».

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Según ha declarado el exjefe del Ejecutivo a Antena 3 en unas manifestaciones recogidas por Servimedia, González ha zanjado así la interpelación que Bono le dirigió el pasado sábado durante un acto electoral del PSOE en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En aquel mitin, celebrado junto a la candidata socialista al Congreso por la provincia, Isabel Rodríguez, y el expresidente regional José María Barreda, Bono apeló directamente al exlíder socialista: «Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE».

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El reproche de Bono se produjo después de que Felipe González, muy crítico con la gestión del presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, anunciara públicamente que en las elecciones del 29N optaría por votar en blanco al considerar que no escucha propuestas que le representen «de verdad». Durante su intervención en Ciudad Real, el también exministro de Defensa llegó a ironizar con la edad de González, señalando que con los años «algunos días se te va el tiro» y animándole a «recuperarlo» para respaldar las siglas socialistas.

Con su respuesta de este lunes, González mantiene su distanciamiento respecto a la actual dirección del partido y confirma que ya ha depositado su papeleta antes de la cita con las urnas de este domingo, dejando patente la brecha abierta entre distintos sectores históricos del PSOE en plena campaña electoral.