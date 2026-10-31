El Fenerbahçe – Liverpool se juega el miércoles 4 de noviembre a las 18:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Fenerbahçe – Liverpool

Fenerbahçe – Liverpool Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: miércoles 4 de noviembre

miércoles 4 de noviembre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu (Istanbul)

El Fenerbahçe se enfrenta al Liverpool en la jornada 4 de la Champions League en el Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu de Estambul. El equipo turco ocupa la 31ª posición con 2 puntos tras 3 partidos, habiendo anotado 3 goles y recibido 9. En sus últimos 5 encuentros, ha logrado 1 victoria, 3 empates y 1 derrota. Por su parte, el Liverpool se sitúa en la 3ª posición con 9 puntos, con un total de 12 goles a favor y 7 en contra, y llega al partido con una racha de 3 victorias consecutivas en sus últimos 3 partidos.

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Así llegan los equipos

Fenerbahçe: 31º con 2 puntos en 3 partidos (3 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 3 empates y 1 derrota (resultados: E-D-E-V-E)

Liverpool: 3º con 9 puntos en 3 partidos (12 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 3 partidos: 3 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V)

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