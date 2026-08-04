Ferran Torres ha evitado confirmar dónde jugará la próxima temporada y ha dejado abierta la posibilidad de abandonar el FC Barcelona, pese a que tiene contrato hasta junio de 2027. El delantero español, protagonista del gol que dio a la selección su segundo Mundial, aseguró que todavía no sabe qué decisión tomará sobre su futuro.

El atacante continúa de vacaciones después del Mundial de 2026, mientras crecen las informaciones sobre el supuesto interés de clubes como el Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid.

Lejos de cerrar la puerta a una posible salida, Ferran reconoció que su continuidad en el Barça no está garantizada.

“Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando a tomar la decisión correcta, aunque todavía no la sé”, afirmó durante una entrevista concedida al programa estadounidense Today Show.

“Mi sueño es ser feliz”

El futbolista también fue preguntado por la posibilidad de incorporarse a otro gran club europeo.

Ante las informaciones que lo relacionan con el PSG dirigido por Luis Enrique y con el Atlético de Madrid, Ferran evitó mencionar un destino concreto.

Cuando le preguntaron cuál sería el equipo de sus sueños, respondió de forma directa: “Mi sueño es ser feliz”.

Sus palabras aumentan las dudas sobre su continuidad en Barcelona, especialmente por la cercanía del último año de contrato y el interés que habría despertado después de su actuación con España.

Por el momento, no existe una decisión oficial ni un acuerdo confirmado con otro equipo.

El recuerdo del gol que hizo campeona a España

Ferran Torres también recordó el tanto decisivo que permitió a España conquistar su segunda estrella mundialista.

El delantero explicó que apenas conserva imágenes claras de los segundos posteriores al gol debido a la intensidad emocional del momento.

“Solo recuerdo volverme loco y salir corriendo. No puedo describir esa sensación con palabras, hay que vivirla”, aseguró.

La conquista del Mundial ha reforzado su protagonismo internacional justo cuando debe decidir el siguiente paso de su carrera.

Ferran continúa vinculado al Barcelona, pero sus declaraciones confirman que analizará las opciones disponibles antes de resolver un futuro que permanece abierto.