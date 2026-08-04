El horario del Valencia-Barcelona de la cuarta jornada de LaLiga podría modificarse a última hora en función de la programación de la Champions League. El encuentro está fijado inicialmente para el domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas, pero tendría que adelantarse al sábado si la UEFA programa el debut europeo del conjunto azulgrana para el martes siguiente.

La decisión vuelve a abrir el debate sobre la planificación de los horarios impulsada por la competición presidida por Javier Tebas, ya que cualquier modificación no afectaría únicamente al partido de Mestalla, sino también a otro encuentro previsto para el sábado.

LaLiga ha advertido expresamente de que todos los horarios de la cuarta jornada están sujetos a cambios dependiendo del calendario definitivo de la UEFA Champions League.

El Barcelona podría tener que jugar el sábado

El Barcelona tiene previsto visitar al Valencia el domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas. Sin embargo, inmediatamente después deberá disputar su primer encuentro de la fase liga de la Champions.

En caso de que la UEFA sitúe ese partido europeo el martes, el duelo en Mestalla tendría que adelantarse al sábado 5 de septiembre para garantizar el descanso mínimo entre ambos compromisos.

Ese cambio obligaría además a mover al domingo alguno de los encuentros que actualmente ocupan la programación del sábado, generando una modificación en cadena.

La UEFA no adapta sus horarios a LaLiga

La programación de la Champions responde a los criterios organizativos y televisivos de la UEFA, sin que los horarios fijados previamente por las competiciones nacionales condicionen su decisión.

Por tanto, el hecho de que el Barcelona esté programado para jugar el domingo no garantiza que su estreno europeo vaya a celebrarse el miércoles o el jueves.

La UEFA podría colocar al conjunto azulgrana el martes y obligar a LaLiga a rehacer parte de la jornada.

Los aficionados conocerían el cambio con poco margen

El principal problema es el reducido tiempo de reacción. La UEFA comunicará previsiblemente los horarios de la fase liga de la Champions entre el viernes 28 y el sábado 29 de agosto.

Eso significa que, si fuera necesario modificar el Valencia-Barcelona, el cambio podría anunciarse apenas siete días antes de la disputa del encuentro.

La situación complicaría la organización de desplazamientos, alojamientos y entradas para los aficionados de ambos equipos, además de afectar a quienes acudieran al otro partido que tuviera que cambiar de día.

LaLiga ya reconoce que puede haber modificaciones

Al publicar la programación de la cuarta jornada, LaLiga incluyó una advertencia clara: todos los partidos podrán ser modificados en función de la planificación definitiva de la Champions.

La crítica se centra en que el posible conflicto podría haberse evitado colocando desde el principio el Valencia-Barcelona en sábado.

Una situación similar ya se produjo durante la temporada anterior, por lo que el nuevo calendario vuelve a cuestionar la coordinación entre LaLiga y las competiciones europeas.