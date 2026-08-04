Taylor Fritz puso fin al sueño de Rafa Jódar en Washington al imponerse por 7-6(2) y 6-4 en la final del torneo estadounidense. El español, de 19 años, plantó cara durante una hora y 49 minutos, pero no pudo superar la solidez del número 9 del mundo, que levantó su primer título de la temporada.

Jódar llegó a la final con la posibilidad de conquistar el segundo trofeo de su carrera y acercarse a la octava plaza del ranking, la última que permite clasificarse para las ATP Finals de Turín.

Sin embargo, Fritz volvió a imponerse al madrileño en el segundo enfrentamiento entre ambos. El estadounidense ya lo había derrotado anteriormente por un marcador muy parecido: 7-6(4) y 6-4.

Fritz se impone en un primer set muy igualado

El partido comenzó con máxima igualdad. Los dos jugadores dispusieron de opciones para romper el servicio de su rival, pero consiguieron superar los momentos de presión y mantuvieron sus saques hasta llegar al desempate.

En el tie-break, Fritz elevó su nivel con el primer servicio y aprovechó varios errores del español. El estadounidense consiguió el primer mini-break después de una bola enviada fuera por Jódar y, desde ese momento, controló el desenlace.

El tenista de California encadenó cinco primeros servicios y cerró el desempate por 7-2, asegurándose la primera manga.

Dos roturas consecutivas encarrilaron la final

Fritz aprovechó la inercia del primer set para comenzar el segundo con dos roturas consecutivas. El estadounidense se colocó rápidamente con un 3-0, dejando el partido muy cuesta arriba para Jódar.

El español, que había protagonizado grandes remontadas durante el torneo ante Lorenzo Musetti y Alejandro Tabilo, se negó a rendirse.

Jódar recuperó una de las roturas en el siguiente juego y volvió a meterse en la final. Su reacción generó dudas en Fritz, que llegaba al encuentro después de perder sus cinco últimas finales en torneos de categoría superior a ATP 250.

Jódar fue atendido por molestias en la muñeca

Durante los últimos compases del partido, el español comenzó a mostrar gestos de dolor en la muñeca izquierda y solicitó asistencia médica.

Pese a las molestias, consiguió mantenerse en el encuentro y obligó a Fritz a trabajar hasta el último punto.

El estadounidense desperdició cuatro bolas de campeonato antes de cerrar la victoria en la quinta oportunidad. Jódar incluso dispuso de una bola de rotura cuando Fritz servía para ganar, pero no pudo aprovecharla.

Finalmente, el norteamericano aseguró el segundo set por 6-4 y conquistó el título más importante de su carrera desde el ATP 500 de Tokio de 2022.

Rafa Jódar sube hasta el número 15 del mundo

A pesar de la derrota, el balance del torneo es muy positivo para Jódar. El madrileño llegó a Washington como número 25 del ranking y saldrá situado en el puesto 15 del mundo.

El español pondrá ahora rumbo a Montreal para disputar el Masters 1.000 de Canadá, donde debutará directamente en segunda ronda.

La final también deja a Fritz con su primer título del año, después de haber perdido anteriormente las finales de Dallas, Stuttgart y Halle.

Jódar no pudo cerrar su sueño americano con el trofeo, pero confirmó su crecimiento en el circuito y llegará al US Open con mayor experiencia y confianza.