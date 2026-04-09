El prófugo provocó daños en varias motocicletas estacionadas antes de ser interceptado por los agentes de la Policía Local.

Lo que pretendía ser una huida desesperada terminó en un arresto inevitable. Un individuo que se encontraba en busca y captura por la justicia ha sido detenido esta mañana en las inmediaciones de La Marina tras intentar zafarse de la presencia policial a bordo de un vehículo poco habitual para las fugas: un motocarro.

Persecución y daños materiales

Según los datos publicados por El Pueblo de Ceuta, los hechos ocurrieron a plena luz del día a la altura de la clínica Septem. El conductor, al percatarse de la presencia de la Policía Local, emprendió una marcha errática para intentar eludir a los agentes.

En su intento de escape, la falta de pericia y las limitaciones del vehículo provocaron que el individuo colisionara contra varias motocicletas que se encontraban correctamente estacionadas junto a la calzada, causando daños materiales antes de ser finalmente bloqueado e interceptado por las patrullas.

Fin de la escapada

Tras lograr detener el motocarro, los agentes procedieron a la identificación del conductor, confirmando que sobre él pesaba una orden vigente de búsqueda y captura. El incidente, que generó gran expectación entre los transeúntes de la zona, concluyó con el traslado del detenido a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.