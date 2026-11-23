El Tribunal Supremo ha decretado este lunes el archivo definitivo del procedimiento en el que se encontraban Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig procesados en rebeldía por un delito de malversación de caudales públicos, lo que significa que queda extinguida su responsabilidad penal. Esta resolución pone fin a una causa que se había abierto el 31 de octubre de 2017.

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El auto, firmado por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández, responde al mandato del Tribunal Constitucional del pasado 6 de octubre, cuando dictó la sentencia que declaró que el Supremo debió haber aplicado, en 2024, la Ley de Amnistía a los exdirigentes independentistas, tanto condenados como procesados por malversación, incluyendo específicamente a Puigdemont, Comín y Puig.

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La causa se inició pocas horas después de que Puigdemont y varios miembros de su Gobierno abandonaran España rumbo a Bélgica, tras conocerse que la Fiscalía General presentaría una querella por rebelión. A lo largo de los años, el Supremo solicitó la entrega de Puigdemont desde Bélgica (y temporalmente desde Alemania e Italia) para que fuera juzgado en España, sin éxito. En 2019, 12 exlíderes del procés sí fueron condenados en España por ese delito.

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A pesar de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, el 11 de junio de 2024, el Supremo había rechazado en julio de ese año aplicar la norma al delito de malversación, al estimar que se veían implicadas dos causas de exclusión previstas en la ley: el propósito de enriquecimiento personal y la afectación de los intereses financieros de la Unión Europea. Estos motivos fueron posteriormente cuestionados.

Ley de amnistía y Sentencia del Tribunal Constitucional

La Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, conocida como Ley de Amnistía, estableció amnistiar los actos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, incluidos delitos de malversación vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017 y la consulta del 9 de noviembre de 2014, siempre que esos hechos se hubieran cometido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, y siempre que no existiese propósito de enriquecimiento personal de carácter patrimonial. ([boe.es])

El 6 de octubre de 2026, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 67/2026, declaró que el Supremo vulneró derechos fundamentales al denegar la amnistía por malversación a quienes participaron en el procés, como Dolors Bassa, y ordenó a los jueces superiores aplicar la amnistía también al resto de dirigentes en la misma situación, entre ellos Puigdemont, Comín y Puig. ([elpais.com])

Aplicación al procesamiento y medidas cautelares

Tras esa decisión del Tribunal Constitucional, el magistrado instructor Pablo Llarena dejó sin efecto las órdenes nacionales de detención y busca y captura que pesaban sobre Puigdemont, Comín y Puig, considerando aplicable la doctrina constitucional sobre la amnistía al delito de malversación. ([rtve.es])

Con el auto emitido hoy por la Sala Penal, el Supremo ha cumplido ese mandato y pone punto final al sumario que se abrió en octubre de 2017. Queda archivada definitivamente la responsabilidad penal respecto del delito de malversación de caudales públicos para Puigdemont, Comín y Puig. ([huffingtonpost.es])