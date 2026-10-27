Rafa Nadal ha anunciado oficialmente su regreso a las pistas de tenis para participar en un encuentro de exhibición que se celebrará en Las Vegas el 28 de febrero de 2027.

El deportista manacorí volverá a la competición de exhibición en el evento denominado ‘The MGM Slam Presented by Capital One’, el cual tendrá como sede el pabellón T-Mobile Arena de la ciudad estadounidense. La confirmación del retorno del tenista mallorquín se ha producido mediante un mensaje audiovisual difundido a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, donde ha rememorado su anterior experiencia en la capital del estado de Nevada y ha detallado el inicio del proceso de venta de entradas para el público.

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El anuncio oficial de Rafa Nadal y los detalles de su regreso a Las Vegas

El anuncio de Rafa Nadal se ha formalizado mediante un vídeo publicado en sus canales oficiales este lunes 26 de octubre. En dicha pieza audiovisual, el ganador de 22 torneos de Grand Slam ha trasladado sus sensaciones ante este nuevo compromiso profesional en suelo norteamericano: «Tengo muy buenas memorias de 2024 jugando en Las Vegas. La atmósfera y los fanáticos fueron increíbles. Estoy muy emocionado de anunciar que volveré en 2027 y estoy muy ansioso de volver a competir en el MGM Slam. Nos vemos pronto en Las Vegas», ha expresado el balear de forma directa a sus seguidores.

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De forma complementaria, el tenista manacorí ha recurrido a su cuenta oficial en la red social X para concretar las características del torneo de exhibición y la fecha exacta en la que se desarrollará el evento. «¡Con ganas de volver a la cancha en Las Vegas! ¡Nos vemos el 28 de febrero en The MGM Slam Presented by Capital One en el T-Mobile Arena! Las entradas salen a la venta esta semana. ¡Nos vemos allí!», ha publicado el deportista en su perfil digital, confirmando asimismo que la comercialización de las localidades para acceder al recinto estadounidense dará comienzo a lo largo de los próximos días.

El precedente del año 2024 en el recinto T-Mobile Arena frente a Carlos Alcaraz

La cita programada para el 28 de febrero de 2027 supondrá la segunda ocasión en la que Rafa Nadal dispute el ‘MGM Slam Presented by Capital One’ sobre la pista del T-Mobile Arena de Las Vegas. El tenista español ya participó en este mismo evento durante el año 2024, oportunidad en la que afrontó un partido amistoso de exhibición frente al también tenista español Carlos Alcaraz.

En aquel enfrentamiento disputado en la ciudad estadounidense, la victoria final cayó del lado del jugador murciano tras la resolución de un encuentro que se decidió en el desempate decisivo. El marcador global favoreció a Alcaraz con un resultado de 3-6, 6-4 y un parcial final de 14-12 en el súper-tie break, fijando el antecedente sobre la superficie del pabellón estadounidense al que el tenista balear retornará en la fecha anunciada para el año 2027.