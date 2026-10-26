La gala del Balón de Oro 2026 se celebra esta noche, lunes 26 de octubre, en Londres con motivo del 70 aniversario del icónico trofeo internacional. El certamen reúne a los 30 mejores futbolistas de la pasada campaña para conceder un premio legendario en una edición marcada por el impacto del fútbol español tras la consecución del Mundial.

Quiénes votan y cómo es el proceso de selección de los nominados

El proceso para determinar al ganador del Balón de Oro 2026 consta de una primera fase de selección en la que los periodistas de France Football y L’Équipe elaboran la lista de los 30 candidatos oficiales. La inclusión de los futbolistas en esta nómina responde directamente a la valoración de su rendimiento, atendiendo tanto a su desempeño individual como al colectivo durante el transcurso de la temporada.

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Una vez configurada la lista definitiva de nominados, el veredicto final queda en manos exclusivas de un jurado periodístico especializado. Para la categoría masculina, el ganador es elegido por los votos de 100 periodistas, correspondiendo exactamente un representante a cada uno de los países situados en las 100 primeras posiciones del ranking oficial de la FIFA. En lo referente al Balón de Oro femenino, el número de votantes se reduce a 50 periodistas.

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El público general no vota en ninguna de las fases del Balón de Oro 2026, por lo que no ejerce influencia alguna en la decisión final ni en la configuración de la lista de los 30 aspirantes. Asimismo, cabe señalar que los capitanes y los seleccionadores de los combinados nacionales participaban en la votación en ediciones anteriores, pero desde el año 2016 el sistema de elección se redujo íntegramente al veredicto de los periodistas acreditados.

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Las normas de puntuación y los tres criterios de evaluación del trofeo

El mecanismo de votación exige que cada periodista perteneciente al jurado reciba la nómina de 30 candidatos para confeccionar una lista propia con sus 10 futbolistas favoritos. Estos diez nombres deben figurar ordenados de la primera a la décima posición. A partir de esa clasificación individual, se asigna una puntuación determinada a cada jugador en función del puesto exacto que ocupe dentro del listado propuesto por el especialista.

Para la concesión del premio, los 100 periodistas del ámbito masculino y las 50 representantes del femenino deben regirse estrictamente por tres normas y criterios fundamentales a la hora de valorar la temporada:

Rendimiento individual: evaluación del nivel mostrado por el futbolista a lo largo del curso, tomando en cuenta tanto sus métricas estadísticas como su impacto directo en el juego.

evaluación del nivel mostrado por el futbolista a lo largo del curso, tomando en cuenta tanto sus métricas estadísticas como su impacto directo en el juego. Rendimiento colectivo: consecución de títulos por parte del jugador y los resultados obtenidos por sus respectivos equipos.

consecución de títulos por parte del jugador y los resultados obtenidos por sus respectivos equipos. Clase y juego limpio: valoración del comportamiento y la deportividad demostrada por el atleta sobre el terreno de juego.

La velada de este lunes 26 de octubre en la capital británica desvelará la identidad del nuevo galardonado en un evento especial que conmemora los 70 años de historia del galardón.