El Real Madrid logró una victoria trascendental por uno a dos en su visita al Spotify Camp Nou frente al FC Barcelona, en un Clásico de máxima exigencia en el que el conjunto dirigido por José Mourinho superó al líder del campeonato. Un gol inicial de Kylian Mbappé tras un rechace de Gerard Martín y un segundo tanto del delantero francés en la recta final tras una jugada combinativa decantaron el choque a favor de los madridistas, neutralizando el tanto del empate anotado por Raphinha a la salida de un saque de esquina y provocando la segunda derrota consecutiva del equipo azulgrana.

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Un plan táctico de José Mourinho para golpear en la primera parte

El encuentro comenzó con una disposición táctica por parte de José Mourinho orientada a disputarle el dominio al conjunto local. El técnico madridista apostó por una alineación creativa con la titularidad de Bernardo Silva en la medular y la inclusión de Arda Güler, acompañando a Fede Valverde en la banda derecha. A los cuatro minutos de juego, Güler dispuso de la primera ocasión del partido tras una recuperación en el centro del campo y un posterior disparo que se marchó por encima del larguero. A pesar del dominio de la posesión por parte del conjunto dirigido por Hansi Flick, la estructura defensiva del Real Madrid mantuvo el control del área defendida por Lunin, titular ante la baja por gripe de Thibaut Courtois.

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Las aproximaciones más peligrosas del FC Barcelona en la primera mitad llegaron superado el minuto veinte mediante dos intervenciones de Raphinha, cuyo primer remate se fue desviado y el segundo salió fuera tras una asistencia de tacón de Gordon. Posteriormente, Mbappé probó suerte con un remate de tijera antes de que Lunin detuviera una réplica azulgrana nacida de una pérdida de balón. En el tramo final del primer periodo, un envío de Diomande rebotó en un despeje de Gerard Martín para terminar introduciéndose en la portería y otorgar la ventaja al Real Madrid. Tras perdonar Lamine Yamal el empate en la acción posterior, el equipo visitante rozó el segundo gol con un remate al palo de Mbappé y un disparo de Diomande al exterior de la red antes de alcanzar el descanso con el cero a uno en el marcador.

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Reacción azulgrana y sentencia definitiva de Kylian Mbappé al contraataque

La segunda parte dio comienzo con una mayor presión ofensiva por parte del FC Barcelona, que logró igualar la contienda en el minuto sesenta. Raphinha aprovechó una desconexión de la zaga visitante a la salida de un saque de esquina para firmar el uno a uno. Tras el gol del empate, el equipo local dispuso de minutos de dominio en los que Lunin detuvo una ocasión en el minuto sesenta y cuatro, mientras que un disparo lejano de Lamine Yamal se marchó fuera por muy pocos milímetros.

Cuando el conjunto azulgrana se encontraba volcado al ataque en busca de la remontada, el Real Madrid hilvanó una transición ofensiva que definió el resultado. La jugada se inició con un pase de tacón de Bellingham hacia Camavinga, quien abrió el balón para la incorporación de Güler. El futbolista turco devolvió el esférico al centrocampista francés, que superó la marca de Cubarsí con un toque y asistió a la salida del guardameta Joan García para que Mbappé anotara a placer el uno a dos definitivo.

En el tiempo añadido de cinco minutos, el marcador no volvió a alterarse en un tramo final tenso marcado por una falta cometida por Balde y un posterior balonazo de Adeyemi sobre Mbappé cuando este se encontraba en el suelo. El conjunto blanco mantuvo la posesión junto al banderín de córner mediante Bellingham hasta que el colegiado decretó el final del choque. Con este triunfo, el Real Madrid suma tres puntos decisivos en la clasificación y corta la racha del líder, que venía de caer previamente ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.