El triunfo del conjunto dirigido por José Mourinho en el Clásico reduce la distancia en la tabla a solo tres puntos respecto al liderato que ostenta la escuadra azulgrana, situando además al Atlético de Madrid a dos puntos de la cabeza tras la disputa de la décima jornada del campeonato.

El triunfo del Real Madrid en el Camp Nou aprieta la lucha por el liderato de la Liga

La victoria obtenida por el Real Madrid en el coliseo azulgrana ha generado un impacto directo en el tramo superior de la clasificación. El Barcelona se mantiene en la primera posición de la tabla con veintisiete puntos, sufriendo ante el conjunto blanco la que representa su primera derrota en lo que va de competición doméstica. Sin embargo, el margen de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores se ha visto reducido de forma drástica. El Atlético de Madrid ocupa la segunda plaza con veinticinco puntos, situándose a únicamente dos de distancia del equipo barcelonista, mientras que el Real Madrid permanece en la tercera posición con veinticuatro puntos, a tres unidades del liderato tras dar un golpe práctico y de moral en el feudo de su máximo rival.

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El choque disputado en el Camp Nou se resolvió gracias a la actuación goleadora de Kylian Mbappé, autor de un doblete que sirvió para certificar el triunfo visitante. El delantero francés tuvo un protagonismo especial en la consecución del segundo tanto madrileño, anotado en el minuto ochenta y siete de juego tras el desarrollo de una jugada combinativa en la que participaron Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Este resultado supone además un éxito deportivo en el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, firmando una victoria en su primera visita al estadio barcelonista mediante el acierto en la alineación inicial, la lectura táctica del choque y la gestión de los cambios.

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Así queda la tabla clasificatoria y los resultados de la décima jornada del campeonato

Tras la celebración del Clásico y la resolución de la mayoría de los compromisos de la fecha liguera, la clasificación general queda encabezada por el Barcelona con veintisiete puntos, seguido por el Atlético de Madrid con veinticinco y el Real Madrid con veinticuatro en las tres primeras posiciones. En la zona de acceso a competiciones europeas figuran el Betis en cuarta posición con veinte puntos, la Real Sociedad en quinto lugar con diecinueve y el Sevilla en sexta plaza con catorce unidades. La zona media de la tabla está integrada por el Alavés, el Athletic Club, el Celta de Vigo y el Villarreal, todos ellos igualados a doce puntos de la séptima a la décima posición.

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Con once puntos se sitúan el Deportivo, el Osasuna y el Racing de Santander, seguidos por el Levante y el Elche, ambos con diez unidades. En la parte baja de la clasificación se ubican el Rayo Vallecano y el Getafe con nueve puntos, el Espanyol con ocho en la decimoctava plaza, el Valencia en decimonovena posición con seis y el Málaga cerrando la tabla con cinco puntos.

La décima jornada de la competición ha dejado los siguientes marcadores en el resto de los encuentros disputados:

Alavés 1-1 Málaga

Rayo Vallecano 0-3 Elche

Racing de Santander 2-1 Espanyol

Valencia 1-2 Villarreal

Atlético de Madrid 1-0 Deportivo

Athletic Club 4-0 Getafe

Celta de Vigo 0-0 Betis

Real Sociedad 2-1 Levante

Barcelona 1-2 Real Madrid

Únicamente queda pendiente por disputarse para completar la totalidad del calendario de esta décima fecha el enfrentamiento entre el Sevilla y el Osasuna.