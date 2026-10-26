El Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso del fútbol, se entrega este lunes en Londres. La edición de 2026 es una de las más abiertas de los últimos años, con varios candidatos destacados pero sin un claro dominador. Entre los principales favoritos se encuentran Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé.

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Lamine Yamal, a sus 19 años, ha tenido una temporada destacada con el FC Barcelona, ganando el Mundial, la Liga y la Supercopa de España. Sin embargo, su contribución en las grandes competiciones ha sido cuestionada, ya que se perdió diez partidos por lesión y su desempeño en momentos clave no fue sobresaliente. A pesar de ser el máximo asistente de LaLiga, su impacto en el Mundial y en las eliminaciones de Copa del Rey y Champions League fue limitado.

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Harry Kane y su récord goleador

Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, es otro de los favoritos. Ganó la Bota de Oro tras marcar 36 goles en la Bundesliga y alcanzó los 73 goles en todas las competiciones, logrando el Triplete alemán. Sin embargo, no ganó la Champions League ni el Mundial, lo que podría afectar su candidatura. A pesar de esto, las casas de apuestas lo consideran el principal candidato.

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Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, también es un fuerte contendiente. Fue el máximo goleador de LaLiga, la Champions League y el Mundial, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del Mundial con diez tantos en la edición celebrada en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, su falta de títulos podría jugar en su contra.

Otros candidatos al Balón de Oro

Además de los tres favoritos, hay otros jugadores que podrían sorprender. Leo Messi, considerado por muchos el mejor jugador del Mundial, juega actualmente en el Inter de Miami, lo que podría restarle posibilidades. Rodri Hernández, Balón de Oro del Mundial, parecía bien posicionado hasta su fichaje por el Barça. Ousmane Dembélé, vigente premiado, y Fabián Ruiz, ganador del Mundial y la Champions, también están en la conversación, aunque con menos opciones. Khvicha Kvaratskhelia, mejor jugador de la última Liga de Campeones, no pudo participar en el Mundial, lo que limita sus posibilidades.