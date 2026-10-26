El Real Madrid se impuso al Barcelona por uno a dos en el encuentro disputado este domingo en el Camp Nou, un Clásico decidido en la recta final.

La acción decisiva en el minuto ochenta y siete con Bellingham y Camavinga

El partido, que se encontraba empatado a un gol tras la diana inicial de Kylian Mbappé y la posterior igualada de Raphinha en el segundo tiempo, se decantó en el minuto ochenta y siete de juego. En ese instante, con el tiempo añadido en el horizonte, el Real Madrid volcó su ataque sobre el terreno de campo rival mediante una transición ofensiva.

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Jude Bellingham recibió el esférico en la zona de medios y, para zafarse de la presión ejercida por Gabriel Jesús, ejecutó una acción técnica superando al rival antes de enviar el balón hacia el frente con un movimiento orientado. El esférico llegó a los dominios de Eduardo Camavinga, quien con rapidez distribuyó el juego hacia la banda en dirección a Arda Güler, iniciando una carrera hacia el área contraria.

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La asistencia final y la definición en el área del Barcelona

El centrocampista turco visualizó el desmarque de su compañero y filtró un pase en profundidad que intentó interceptar el defensa Cubarsí. Sin embargo, el zaguero azulgrana calculó de forma errónea la trayectoria, lo que permitió a Camavinga rebasarle mediante un autopase que le situó en una posición franca, cara a cara con el guardameta Joan García, en una jugada que selló el triunfo visitante en el feudo barcelonista.