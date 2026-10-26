El atacante del Real Madrid, Vinicius Junior, celebró a través de sus redes sociales el triunfo cosechado por el conjunto dirigido por José Mourinho en el Camp Nou.

La reacción de Vinicius Junior a la victoria en el Camp Nou durante su sanción

La imposibilidad de viajar a la Ciudad Condal obligó a Vinicius Junior a seguir las evoluciones del Clásico desde las instalaciones de Valdebebas. Tras certificarse la victoria madridista en el feudo azulgrana, el jugador brasileño se unió de forma pública a la celebración del vestuario mediante la difusión de la crónica oficial del partido, en cuya imagen destacaba la celebración de Kylian Mbappé tras anotar el gol del triunfo. Junto a la publicación, que el club tituló bajo el lema ‘El Clásico es nuestro’, el futbolista añadió cuatro emoticonos de caras llorando de la risa.

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Vinicius en Instagram 😂😂😂😂 pic.twitter.com/9K6myZcVV1 Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento. October 25, 2026

Posteriormente, el atacante fue más allá en sus perfiles oficiales al publicar una fotografía propia luciendo la camiseta del Real Madrid con el parche conmemorativo de las quince copas de Europa. La repercusión de estos mensajes en las plataformas digitales se ha producido en un momento en el que la escuadra conducida por José Mourinho ha logrado imponerse en el escenario más exigente del calendario liguero sin contar con la presencia del extremo carioca sobre el terreno de juego.

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📲 El comentario de Vinicius Jr en Instagram haciendo alusión a las 15 Champions del Real Madrid tras el triunfo blanco en #ELCLÁSICO. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/N0PKJy02VI — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 25, 2026

Calendario de sanción, debate en la alineación y fecha prevista para su regreso

El castigo de cuatro encuentros determinado por el Comité tras el choque ante el Villarreal mantiene al internacional brasileño al margen de los compromisos domésticos. A falta de cumplir todavía dos partidos de sanción en la competición regular, lo que pospone su reaparición en LaLiga hasta después del parón de selecciones, el rendimiento mostrado por la dupla ofensiva formada por Kylian Mbappé y Diomande ha abierto el debate sobre la titularidad en el ataque madridista.

La previsión del cuerpo técnico y del club sitúa el regreso de Vinicius Junior para el próximo 4 de noviembre en la Liga de Campeones, fecha en la que el Real Madrid se medirá al AEK en Atenas. En dicho enfrentamiento continental, el jugador dispondrá de la oportunidad de reivindicar su sitio en la alineación titular dentro de un equipo que ha encontrado la dinámica de resultados para reengancharse a la pelea por los títulos en la competición nacional ante un Barcelona que atraviesa un momento de inestabilidad.