Tras la conclusión del encuentro, el atacante francés destacó la importancia del triunfo colectivo para mantenerse en la pelea por el título de LaLiga y respondió a las críticas dirigidas hacia la plantilla madridista, asegurando que el grupo cuenta con el talento necesario para optar a todos los objetivos de la temporada.

Doblete, centenario goleador y respuesta a las críticas tras el triunfo en el Camp Nou

Kylian Mbappé completó una actuación decisiva frente al Barcelona en un escenario de máxima exigencia. Sus dos tantos no solo aseguraron los tres puntos para el Real Madrid, sino que le sirvieron para alcanzar la cifra redonda de cien goles con el conjunto blanco. A pesar de este registro personal, el futbolista restó protagonismo a sus números individuales al término del choque y prefirió poner el foco en el desempeño colectivo de la plantilla. «Todo el mundo sabe que me gusta meter goles, ayudar al equipo. Pero hoy es únicamente un detalle, porque lo más importante es la victoria, que va a dar mucha confianza al grupo», señaló el atacante tras el partido.

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Durante su comparecencia, el internacional francés hizo valer el orgullo del vestuario madridista para imponerse en el feudo azulgrana y salir victorioso en un momento clave del curso. Mbappé fue contundente al defender el potencial de sus compañeros ante los cuestionamientos vertidos sobre el rendimiento del grupo: «La calidad está aquí. Cuando ves los jugadores que están aquí… el que diga que no hay calidad es un mentiroso». En ese sentido, el ariete subrayó que la plantilla ha trabajado de forma constante para alcanzar este nivel competitivo en las grandes citas del calendario.

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El compromiso colectivo como clave para pelear por los títulos de la temporada

El delantero madridista insistió en que el factor determinante para lograr el triunfo en el Camp Nou fue la unión sobre el terreno de juego. «El protagonista del equipo hoy es el grupo. Sabíamos que teníamos que hacer un partido de equipo y nos hemos preparado bien en los últimos partidos», explicó. A pesar de la relevancia del enfrentamiento directo ante el eterno rival, el jugador quiso mantener la cautela respecto al margen de mejora que aún requiere la competición liguera: «Hemos tenido momentos difíciles y ganar y estar todavía en la Liga es importante, pero hay que seguir. Sabemos que es un gran partido pero cuentan como tres puntos y hay que recoger muchos puntos para ganar la Liga».

Con la vista puesta en el resto de la campaña, Mbappé enfatizó la firme intención del vestuario de poner fin a la sequía de títulos logrando un rendimiento uniforme en todas las competiciones. El atacante reiteró que el éxito final dependerá del compromiso de cada uno de los integrantes de la plantilla: «Si queremos pelear cosas este año lo tenemos que hacer en equipo. La calidad está aquí. Cuando ves los jugadores que están aquí… el que diga que no hay calidad es un mentiroso. Tenemos que hacer todo como equipo y como grupo porque así es como vamos a conseguir lo que queremos conseguir». De este modo, la escuadra blanca abandona la Ciudad Condal reforzada en su moral y con la mirada fija en mantener la regularidad en el campeonato.