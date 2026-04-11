El Spotify Camp Nou acoge un nuevo duelo regional con el liderato en juego para el conjunto de Hansi Flick ante un cuadro periquito que busca dar la sorpresa

El FC Barcelona y el RCD Espanyol se enfrentan este sábado, 11 de abril, en el Spotify Camp Nou en el encuentro más destacado de la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El derbi barcelonés llega en un momento de máxima exigencia para el conjunto azulgrana, que debe compaginar su dominio en la competición doméstica con sus compromisos europeos, mientras que el bloque blanquiazul aterriza en el feudo culé con la intención de revertir su irregular inicio de año.

Horario: ¿A qué hora empieza el Barcelona contra el Espanyol?

El derbi de la Ciudad Condal dará comienzo hoy, sábado 11 de abril, a las 18:30 horas. El equipo dirigido por Hansi Flick regresa a la competición liguera tras haber sufrido el pasado miércoles su primera derrota en casa desde el retorno al estadio de Les Corts, al caer frente al Atlético de Madrid. Pese a ese tropiezo, los azulgranas se mantienen en lo más alto de la clasificación con 76 puntos, mostrando una autoridad que esperan refrendar ante su eterno rival ciudadano.

Televisión: ¿En qué canal ver el Barcelona – Espanyol en directo?

El encuentro entre el Barcelona y el Espanyol se podrá seguir en directo a través del canal DAZN. La plataforma ofrecerá una cobertura completa desde dos horas antes del inicio del choque, incluyendo la previa y los onces iniciales, así como la crónica y el resumen pormenorizado una vez finalizado el encuentro en el Spotify Camp Nou.

El análisis del derbi: El líder frente a la ambición perica

El Barcelona afronta esta cita en una semana crítica, situada entre las dos eliminatorias de la Champions League. Tras el revés sufrido contra el Atlético, el cuadro de Flick busca recuperar la senda del triunfo para mantener su ventaja en la tabla. El precedente de la primera vuelta favorece a los locales, quienes ya se impusieron en el feudo periquito por un resultado de 0-2.

Por su parte, el RCD Espanyol de Manolo González llega al derbi tras firmar tablas en su último compromiso frente al Real Betis. El equipo blanquiazul, que ocupa la décima posición con 38 puntos, atraviesa una dinámica compleja en este 2026 y ve en la visita al Spotify Camp Nou la oportunidad ideal para dar un golpe de efecto y sumar tres puntos de prestigio que rompan su actual racha.