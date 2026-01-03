Este domingo marca un punto de inflexión. Con la entrada de la Luna en Leo, el ambiente se llena de color, drama y una renovada autoconfianza. Es el día perfecto para sacudirse la pereza y empezar a creer en los propósitos que escribiste hace unos días. El cosmos nos invita a ser los protagonistas de nuestra propia historia. Si tienes que tomar una decisión que requiera coraje antes de empezar la semana, hazlo hoy. La energía de fuego te respalda para que entres en el lunes con la cabeza bien alta.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna en un signo de fuego como el tuyo te devuelve la vitalidad. Es un domingo ideal para el romance, la diversión y para expresar tu talento sin miedo al juicio ajeno.

El impulso: recuperas un hobby que tenías olvidado. La creatividad será tu mejor vía de escape.

recuperas un hobby que tenías olvidado. La creatividad será tu mejor vía de escape. Amor: si tienes pareja, organiza algo especial hoy; si estás soltero, tu magnetismo será irresistible.

si tienes pareja, organiza algo especial hoy; si estás soltero, tu magnetismo será irresistible. Número de la suerte: 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Aunque la Luna invita a la acción, tú prefieres centrar esa energía en tu hogar. Es un buen día para ser el anfitrión y reunir a tus seres queridos bajo tu techo.

Hogar: te sentirás orgulloso de tus raíces. Un proyecto de decoración recibirá el visto bueno de tu familia.

te sentirás orgulloso de tus raíces. Un proyecto de decoración recibirá el visto bueno de tu familia. Consejo: no intentes imponer tu voluntad en las discusiones domésticas; hoy es mejor brillar por tu generosidad.

no intentes imponer tu voluntad en las discusiones domésticas; hoy es mejor brillar por tu generosidad. Número de la suerte: 14.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu palabra se vuelve magnética. Es un día excelente para la comunicación, los desplazamientos cortos y para brillar en reuniones sociales gracias a tu ingenio.

Mente: recibirás una noticia o un mensaje que te llenará de optimismo de cara a la semana laboral.

recibirás una noticia o un mensaje que te llenará de optimismo de cara a la semana laboral. Social: un encuentro casual se convertirá en una oportunidad de colaboración futura.

un encuentro casual se convertirá en una oportunidad de colaboración futura. Número de la suerte: 3.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tras unos días de mucha sensibilidad, hoy te enfocas en lo que tienes. Es un domingo para valorar tus recursos y quizás darte un capricho que refuerce tu autoestima.

Dinero: excelente momento para organizar tus finanzas. Sentir que tienes el control te dará la paz que necesitas.

excelente momento para organizar tus finanzas. Sentir que tienes el control te dará la paz que necesitas. Bienestar: mímate un poco. Un buen perfume o una prenda de ropa nueva te harán sentirte renovado.

mímate un poco. Un buen perfume o una prenda de ropa nueva te harán sentirte renovado. Número de la suerte: 21.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

¡La Luna entra en tu signo! Te sientes revitalizado y con ganas de conquistar el mundo. Es tu momento para establecer las reglas de juego para este mes de enero.

Energía: tu presencia no pasa desapercibida. Aprovecha este empujón emocional para visualizar tu éxito.

tu presencia no pasa desapercibida. Aprovecha este empujón emocional para visualizar tu éxito. Personal: dedica tiempo a tu cuidado personal; hoy tu imagen es el reflejo de tu fuerza interna.

dedica tiempo a tu cuidado personal; hoy tu imagen es el reflejo de tu fuerza interna. Número de la suerte: 1.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Sientes la necesidad de un «retiro espiritual» antes del lunes. La Luna en Leo en tu zona de introspección te pide que brilles, pero hacia adentro.

Foco: la meditación o la escritura te ayudarán a procesar un asunto pendiente. El cierre emocional está cerca.

la meditación o la escritura te ayudarán a procesar un asunto pendiente. El cierre emocional está cerca. Salud: duerme un poco más hoy. Tu sistema nervioso necesita recargar pilas para la semana que viene.

duerme un poco más hoy. Tu sistema nervioso necesita recargar pilas para la semana que viene. Número de la suerte: 9.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tus amistades y proyectos sociales cobran un protagonismo especial. Te sientes inspirado por las personas que te rodean y hoy serás el alma de cualquier grupo.

Social: un plan con amigos te sacará de la monotonía. No rechaces esa invitación de última hora.

un plan con amigos te sacará de la monotonía. No rechaces esa invitación de última hora. Esperanza: tus metas para el año se ven mucho más alcanzables cuando las compartes con los demás.

tus metas para el año se ven mucho más alcanzables cuando las compartes con los demás. Número de la suerte: 7.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Incluso siendo domingo, tu ambición profesional está muy activa. La Luna en el punto más alto de tu carta te hace desear reconocimiento por tus esfuerzos.

Poder: hoy podrías tener una idea brillante para mejorar tu posición en el trabajo. Anótala bien.

hoy podrías tener una idea brillante para mejorar tu posición en el trabajo. Anótala bien. Familia: busca el equilibrio. No dejes que tus metas profesionales te alejen de un momento emotivo en casa.

busca el equilibrio. No dejes que tus metas profesionales te alejen de un momento emotivo en casa. Número de la suerte: 10.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El espíritu aventurero se apodera de ti. La Luna en Leo te invita a expandir tus fronteras, ya sea viajando o aprendiendo algo que te apasione.

Mente: te atraen las filosofías optimistas. Un libro o documental hoy cambiará tu estado de ánimo para mejor.

te atraen las filosofías optimistas. Un libro o documental hoy cambiará tu estado de ánimo para mejor. Viajes: si puedes hacer una excursión hoy, hazla. Necesitas aire nuevo antes del lunes.

si puedes hacer una excursión hoy, hazla. Necesitas aire nuevo antes del lunes. Número de la suerte: 11.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Día de mucha intensidad emocional y psicológica. Con el Sol en tu signo, tienes el mando, pero hoy la Luna te pide que profundices en tus deseos ocultos.

Transformación: es un buen momento para soltar un hábito que drena tu energía. Te sientes más fuerte de lo que crees.

es un buen momento para soltar un hábito que drena tu energía. Te sientes más fuerte de lo que crees. Intimidad: la pasión será una forma de liberar tensiones hoy. Busca la conexión real.

la pasión será una forma de liberar tensiones hoy. Busca la conexión real. Número de la suerte: 8.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El foco se pone totalmente en tus relaciones. Tu pareja, socio o mejor amigo será el espejo donde te mires hoy. Busca la armonía y el brillo mutuo.

Vínculos: es un día excelente para reconciliaciones o para fortalecer lazos. La generosidad será la clave.

es un día excelente para reconciliaciones o para fortalecer lazos. La generosidad será la clave. Consejo: deja que el otro tome la iniciativa por una vez; te sorprenderá gratamente.

deja que el otro tome la iniciativa por una vez; te sorprenderá gratamente. Número de la suerte: 6.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Día dedicado a los detalles y a poner tu «templo» en orden. Te sentirás bien cuidando tu salud y organizando tu agenda para la semana.