Acuario afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar más tiempo a las relaciones y al descanso.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas. Escuchar antes de responder facilitará el entendimiento con la pareja o con alguien cercano.

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Durante el fin de semana, compartir un plan sencillo será una forma de reforzar los vínculos. Si estás conociendo a alguien, deja que la relación avance sin prisas.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles conviene revisar las tareas pendientes y establecer un orden. Una propuesta puede requerir algunos ajustes antes de ponerse en marcha.

En el terreno económico, dedica un momento a repasar los gastos previstos antes del fin de semana. Evitar las decisiones impulsivas te ayudará a mantener el control.

Salud y bienestar

La segunda mitad de la semana será un buen momento para recuperar una rutina de descanso. Alternar las obligaciones con pausas breves puede ayudarte a llevar el ritmo con mayor tranquilidad.

Días clave de la semana

Lunes 23: organiza las tareas y decide cuáles necesitan atención primero.

organiza las tareas y decide cuáles necesitan atención primero. Miércoles 25: revisa una propuesta de trabajo y valora posibles cambios.

revisa una propuesta de trabajo y valora posibles cambios. Viernes 27: reserva tiempo para una conversación o un plan con alguien cercano.

Consejo semanal para Acuario

Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a los demás. Ordenar tus prioridades te permitirá cerrar noviembre con mayor claridad.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Piscis

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