El horóscopo de hoy, martes 17 de noviembre de 2026, invita a los doce signos a revisar sus prioridades y prestar atención a sus relaciones. La jornada propone combinar la iniciativa con la calma en las decisiones cotidianas.

Lee tambien: Santoral de hoy, 17 de noviembre

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tu energía puede ayudarte a avanzar en una tarea pendiente. Antes de actuar, escucha otras propuestas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Color: Rojo.

Rojo. Amor: Una conversación sincera acercará posturas.

Una conversación sincera acercará posturas. Salud: Reserva tiempo para descansar.

Reserva tiempo para descansar. Dinero: Revisa tus gastos antes de comprar.

Revisa tus gastos antes de comprar. Número de la suerte: 7.

Lee tu horóscopo semanal completo de Aries

Lee tambien: La Promesa hoy, martes 17 de noviembre: avance del capítulo 948

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La constancia será tu mejor aliada ante los asuntos que requieren paciencia. Organiza el día sin acumular compromisos.

Color: Verde.

Verde. Amor: Comparte tiempo con quien te aporta tranquilidad.

Comparte tiempo con quien te aporta tranquilidad. Salud: Una pausa te ayudará a recuperar el ritmo.

Una pausa te ayudará a recuperar el ritmo. Dinero: Prioriza las necesidades frente a los caprichos.

Prioriza las necesidades frente a los caprichos. Número de la suerte: 4.

Lee tu horóscopo semanal completo de Tauro

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación ocupará un lugar central en tu jornada. Ordena tus ideas antes de plantear un cambio.

Color: Amarillo.

Amarillo. Amor: Escuchar con atención facilitará el entendimiento.

Escuchar con atención facilitará el entendimiento. Salud: Alterna la actividad con momentos de calma.

Alterna la actividad con momentos de calma. Dinero: Compara opciones antes de tomar una decisión.

Compara opciones antes de tomar una decisión. Número de la suerte: 5.

Lee tu horóscopo semanal completo de Géminis

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy puedes encontrar apoyo en tu entorno cercano. Dedica atención a lo que necesitas sin descuidar tus obligaciones.

Color: Blanco.

Blanco. Amor: Un gesto sencillo reforzará la confianza.

Un gesto sencillo reforzará la confianza. Salud: Procura mantener una rutina de descanso.

Procura mantener una rutina de descanso. Dinero: Planifica los pagos pendientes con antelación.

Planifica los pagos pendientes con antelación. Número de la suerte: 2.

Lee tu horóscopo semanal completo de Cáncer

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tu iniciativa puede resultar útil en un proyecto compartido. Deja espacio para que los demás también participen.

Color: Dorado.

Dorado. Amor: Expresa tus sentimientos sin imponer tu punto de vista.

Expresa tus sentimientos sin imponer tu punto de vista. Salud: Busca una actividad que te ayude a desconectar.

Busca una actividad que te ayude a desconectar. Dinero: Evita comprometer más de lo previsto.

Evita comprometer más de lo previsto. Número de la suerte: 1.

Lee tu horóscopo semanal completo de Leo

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una planificación sencilla te permitirá abordar lo importante. No necesitas resolver todos los detalles de inmediato.

Color: Beige.

Beige. Amor: La cercanía crecerá si compartes tus inquietudes.

La cercanía crecerá si compartes tus inquietudes. Salud: Haz descansos durante las tareas largas.

Haz descansos durante las tareas largas. Dinero: Repasa tu presupuesto con tranquilidad.

Repasa tu presupuesto con tranquilidad. Número de la suerte: 6.

Lee tu horóscopo semanal completo de Virgo

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El día favorece la búsqueda de acuerdos. Si tienes que elegir, valora tus propias prioridades además de las ajenas.

Color: Rosa.

Rosa. Amor: Una charla pausada ayudará a aclarar dudas.

Una charla pausada ayudará a aclarar dudas. Salud: Dedica un momento a relajarte.

Dedica un momento a relajarte. Dinero: Aplaza una compra si aún no estás seguro.

Aplaza una compra si aún no estás seguro. Número de la suerte: 8.

Lee tu horóscopo semanal completo de Libra

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu capacidad de concentración te ayudará a profundizar en un asunto pendiente. Evita sacar conclusiones precipitadas.

Color: Granate.

Granate. Amor: La honestidad permitirá avanzar con más confianza.

La honestidad permitirá avanzar con más confianza. Salud: Respeta tus tiempos de descanso.

Respeta tus tiempos de descanso. Dinero: Examina los detalles antes de asumir un gasto.

Examina los detalles antes de asumir un gasto. Número de la suerte: 9.

Lee tu horóscopo semanal completo de Escorpio

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una idea nueva puede aportar variedad a tu rutina. Antes de ponerla en marcha, comprueba qué recursos necesitas.

Color: Morado.

Morado. Amor: Comparte tus planes y escucha los de la otra persona.

Comparte tus planes y escucha los de la otra persona. Salud: Un paseo puede ayudarte a despejarte.

Un paseo puede ayudarte a despejarte. Dinero: Mantén el control de los gastos pequeños.

Mantén el control de los gastos pequeños. Número de la suerte: 3.

Lee tu horóscopo semanal completo de Sagitario

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La organización te permitirá avanzar con seguridad en tus responsabilidades. Recuerda reservar un espacio para asuntos personales.

Color: Gris.

Gris. Amor: Mostrar interés por los demás fortalecerá los vínculos.

Mostrar interés por los demás fortalecerá los vínculos. Salud: Evita prolongar la jornada sin pausas.

Evita prolongar la jornada sin pausas. Dinero: Revisa tus objetivos de ahorro.

Revisa tus objetivos de ahorro. Número de la suerte: 10.

Lee tu horóscopo semanal completo de Capricornio

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tu mirada original puede aportar soluciones a una tarea común. Explica tus ideas con claridad para facilitar la colaboración.

Color: Azul.

Azul. Amor: Una propuesta compartida renovará la rutina.

Una propuesta compartida renovará la rutina. Salud: Busca equilibrio entre actividad y descanso.

Busca equilibrio entre actividad y descanso. Dinero: Consulta las condiciones antes de decidir.

Consulta las condiciones antes de decidir. Número de la suerte: 11.

Lee tu horóscopo semanal completo de Acuario

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad te ayudará a percibir lo que ocurre a tu alrededor. Pon límites si necesitas concentrarte en tus propios asuntos.

Color: Turquesa.

Turquesa. Amor: Un intercambio tranquilo favorecerá la complicidad.

Un intercambio tranquilo favorecerá la complicidad. Salud: Dedica tiempo a una actividad relajante.

Dedica tiempo a una actividad relajante. Dinero: Ordena tus cuentas antes de hacer planes.

Ordena tus cuentas antes de hacer planes. Número de la suerte: 12.

Lee tu horóscopo semanal completo de Piscis

Consejo astral para hoy

Avanza a tu ritmo y escucha antes de decidir. Una buena organización puede dejar espacio tanto para las obligaciones como para el descanso.

Te puede interesar