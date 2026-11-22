Tauro afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades en las relaciones, el trabajo y el bienestar. Será un buen momento para avanzar sin prisas y prestar atención a las conversaciones pendientes.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, escuchar antes de responder puede ayudar a Tauro a entender mejor lo que necesita una persona cercana. Una conversación tranquila permitirá aclarar expectativas sin forzar decisiones.

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Durante el fin de semana, convendrá reservar tiempo para compartir planes sencillos. Quienes busquen una nueva relación podrían encontrar ocasión para conocer a alguien a través de su entorno habitual.

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Trabajo y finanzas

Prioridades de la semana

Entre el lunes y el miércoles, Tauro podrá centrarse en las tareas que requieren más atención. Revisar los compromisos antes de aceptar otros ayudará a mantener un ritmo de trabajo manejable.

En el terreno económico, el final de noviembre invita a repasar gastos y próximos pagos. Antes de una compra, será útil valorar si responde a una necesidad inmediata o puede esperar.

Salud y bienestar

El descanso y una rutina equilibrada serán importantes para sostener la energía durante la semana. Tauro puede aprovechar las pausas para desconectar y evitar acumular tensión.

Días clave de la semana

Lunes 23: jornada adecuada para ordenar tareas y fijar prioridades.

jornada adecuada para ordenar tareas y fijar prioridades. Miércoles 25: una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas.

una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas. Sábado 28: buen momento para descansar y compartir tiempo con personas cercanas.

Consejo semanal para Tauro

Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a los demás. Una planificación sencilla te permitirá cerrar noviembre con mayor tranquilidad.

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