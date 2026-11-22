Géminis afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con una invitación a ordenar sus prioridades y prestar atención a la comunicación en el amor y el trabajo.

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Amor y relaciones

Durante los primeros días de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas. Expresar lo que necesitas y escuchar a la otra persona será más útil que anticipar sus respuestas.

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Si tienes pareja, el fin de semana ofrece una ocasión para compartir tiempo sin prisas. Si estás conociendo a alguien, deja que la relación avance a su ritmo.

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Trabajo y finanzas

La semana favorece la revisión de tareas antes de asumir nuevos compromisos. Organizar los plazos y consultar las dudas puede ayudarte a evitar malentendidos con otras personas.

En materia económica, conviene repasar los gastos previstos antes de tomar decisiones. Reserva un momento hacia el final de la semana para comprobar qué asuntos requieren atención.

Salud y bienestar

Alternar periodos de actividad con descansos puede ayudarte a mantener un ritmo más equilibrado. Procura reservar tiempo para dormir y para alguna actividad que te permita desconectar.

Días clave de la semana

Momentos destacados

Lunes 23: buen momento para ordenar tareas y establecer prioridades.

buen momento para ordenar tareas y establecer prioridades. Miércoles 25: una conversación puede servir para aclarar dudas en tus relaciones.

una conversación puede servir para aclarar dudas en tus relaciones. Domingo 29: dedica tiempo al descanso y a preparar la próxima semana.

Consejo semanal para Géminis

Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar: una decisión meditada puede ser más útil que intentar resolverlo todo a la vez.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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