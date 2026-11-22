Aries afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades. El horóscopo apunta a unos días para cuidar las relaciones, revisar las tareas pendientes y reservar tiempo para el descanso.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación tranquila puede ayudarte a aclarar lo que esperas de una relación. Escucha antes de responder y evita dar por hechas las intenciones de la otra persona.

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Si tienes pareja, el fin de semana será un buen momento para compartir tiempo sin prisas. Si estás soltero, mantén una actitud abierta ante las personas de tu entorno, sin forzar encuentros.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, céntrate en terminar lo que ya has empezado antes de asumir nuevas tareas. Organizar los plazos te permitirá llegar al final de la semana con una visión más clara de tus obligaciones.

En las finanzas, conviene revisar los gastos previstos antes de hacer una compra. Comparar opciones y evitar decisiones impulsivas puede ayudarte a mantener el equilibrio.

Salud y bienestar

La actividad de los primeros días puede llevarte a descuidar las pausas. Procura mantener horarios de descanso y encontrar un momento para moverte o desconectar de las tareas cotidianas.

Días clave de la semana

Fechas destacadas

Lunes 23: una jornada adecuada para ordenar tareas y fijar prioridades.

una jornada adecuada para ordenar tareas y fijar prioridades. Miércoles 25: el momento de revisar los avances y ajustar los planes de trabajo.

el momento de revisar los avances y ajustar los planes de trabajo. Sábado 28: una oportunidad para dedicar tiempo a las relaciones y al descanso.

Consejo semanal para Aries

Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a quienes te rodean. Una planificación sencilla te ayudará a afrontar la semana con mayor tranquilidad.

Consulta tu signo esta semana: Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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