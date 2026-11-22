El horóscopo del domingo 22 de noviembre de 2026 invita a los doce signos a cerrar la semana con calma y prestar atención a sus relaciones y prioridades.

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La jornada ofrece una ocasión para descansar, revisar los gastos y preparar las tareas de los próximos días.

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Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El domingo te anima a bajar el ritmo y ordenar tus planes antes de empezar otra semana.

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Color: rojo.

rojo. Amor: escucha antes de responder a una propuesta.

escucha antes de responder a una propuesta. Salud: reserva tiempo para descansar.

reserva tiempo para descansar. Dinero: revisa tus compras pendientes.

revisa tus compras pendientes. Número de la suerte: 3.

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Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una jornada tranquila puede ayudarte a centrarte en lo que necesitas y a dejar de lado las prisas.

Color: verde.

verde. Amor: comparte tus inquietudes con sinceridad.

comparte tus inquietudes con sinceridad. Salud: un paseo puede ayudarte a desconectar.

un paseo puede ayudarte a desconectar. Dinero: evita comprometerte con gastos impulsivos.

evita comprometerte con gastos impulsivos. Número de la suerte: 6.

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Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La conversación será una buena herramienta para aclarar dudas y acercar posturas.

Color: amarillo.

amarillo. Amor: expresa lo que sientes sin dar nada por supuesto.

expresa lo que sientes sin dar nada por supuesto. Salud: procura hacer pausas durante el día.

procura hacer pausas durante el día. Dinero: compara opciones antes de decidir.

compara opciones antes de decidir. Número de la suerte: 5.

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Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El tiempo en casa puede servirte para recuperar la calma y atender asuntos personales.

Color: blanco.

blanco. Amor: un gesto sencillo favorece la cercanía.

un gesto sencillo favorece la cercanía. Salud: cuida tus horas de sueño.

cuida tus horas de sueño. Dinero: organiza los gastos de la próxima semana.

organiza los gastos de la próxima semana. Número de la suerte: 2.

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Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El día invita a compartir planes, aunque conviene dejar espacio para las necesidades de los demás.

Color: naranja.

naranja. Amor: presta atención a los pequeños detalles.

presta atención a los pequeños detalles. Salud: combina actividad y descanso.

combina actividad y descanso. Dinero: establece un límite para el ocio.

establece un límite para el ocio. Número de la suerte: 1.

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Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Ordenar una tarea pendiente te permitirá afrontar los próximos días con mayor tranquilidad.

Color: beige.

beige. Amor: deja margen para la espontaneidad.

deja margen para la espontaneidad. Salud: dedica un rato a una actividad relajante.

dedica un rato a una actividad relajante. Dinero: repasa tu presupuesto sin precipitarte.

repasa tu presupuesto sin precipitarte. Número de la suerte: 4.

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Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Buscar el equilibrio entre compromisos y descanso será una prioridad durante la jornada.

Color: rosa.

rosa. Amor: habla con claridad sobre tus expectativas.

habla con claridad sobre tus expectativas. Salud: evita llenar la agenda de actividades.

evita llenar la agenda de actividades. Dinero: valora si una compra puede esperar.

valora si una compra puede esperar. Número de la suerte: 7.

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Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un momento de reflexión te ayudará a distinguir lo urgente de lo que puede resolverse más adelante.

Color: granate.

granate. Amor: evita interpretar los silencios sin preguntar.

evita interpretar los silencios sin preguntar. Salud: respeta tus momentos de desconexión.

respeta tus momentos de desconexión. Dinero: revisa los detalles de un compromiso.

revisa los detalles de un compromiso. Número de la suerte: 8.

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Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las ganas de hacer planes pueden convivir con la necesidad de reservar tiempo para ti.

Color: violeta.

violeta. Amor: acepta una conversación pendiente con calma.

acepta una conversación pendiente con calma. Salud: elige una actividad que disfrutes.

elige una actividad que disfrutes. Dinero: calcula el coste antes de proponer un plan.

calcula el coste antes de proponer un plan. Número de la suerte: 9.

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Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aprovecha el domingo para revisar tus objetivos sin convertir el descanso en otra obligación.

Color: gris.

gris. Amor: muestra interés por los planes de alguien cercano.

muestra interés por los planes de alguien cercano. Salud: busca un ritmo cómodo para la jornada.

busca un ritmo cómodo para la jornada. Dinero: prioriza los pagos necesarios.

prioriza los pagos necesarios. Número de la suerte: 10.

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Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una idea diferente puede darte una nueva perspectiva sobre un asunto cotidiano.

Color: azul.

azul. Amor: comparte tus planes y escucha otras propuestas.

comparte tus planes y escucha otras propuestas. Salud: dedica tiempo a despejarte.

dedica tiempo a despejarte. Dinero: estudia las alternativas antes de gastar.

estudia las alternativas antes de gastar. Número de la suerte: 11.

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Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La jornada favorece los planes sencillos y el tiempo dedicado a tus intereses personales.

Color: turquesa.

turquesa. Amor: comunica tus necesidades con naturalidad.

comunica tus necesidades con naturalidad. Salud: encuentra un momento para descansar sin interrupciones.

encuentra un momento para descansar sin interrupciones. Dinero: anota los gastos que tengas previstos.

anota los gastos que tengas previstos. Número de la suerte: 12.

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Consejo astral para hoy

Dedica unos minutos a ordenar tus prioridades y deja espacio para el descanso antes de comenzar la semana.

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