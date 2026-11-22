Capricornio afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y prestar atención tanto a sus responsabilidades como a sus relaciones personales.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas. Escuchar antes de responder facilitará el entendimiento con alguien cercano.

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Durante el fin de semana, conviene reservar tiempo para compartir planes sin dejar que las obligaciones ocupen todo el espacio. Si estás conociendo a alguien, avanzar sin prisas te permitirá descubrir qué esperáis ambos.

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Trabajo y finanzas

Los primeros días son propicios para revisar tareas y establecer un orden de prioridades. Centrarte en lo más urgente te ayudará a llegar al final de la semana con menos asuntos pendientes.

En el terreno económico, dedica un momento a repasar los gastos previstos antes de tomar una decisión de compra. Comparar opciones puede ayudarte a ajustar tus planes a lo que necesitas.

Salud y bienestar

El equilibrio entre actividad y descanso será importante esta semana. Intenta hacer pausas a lo largo del día y mantener una rutina de sueño que te permita recuperar energía.

Días clave de la semana

Fechas para tener en cuenta

Lunes 23: buen momento para organizar las tareas y fijar prioridades.

buen momento para organizar las tareas y fijar prioridades. Miércoles 25: una conversación puede ayudar a aclarar un asunto personal.

una conversación puede ayudar a aclarar un asunto personal. Domingo 29: reserva tiempo para descansar y preparar la próxima semana.

Consejo semanal para Capricornio

Avanza paso a paso y deja margen para atender lo que surja. Una planificación flexible puede ayudarte a cumplir tus objetivos sin descuidar tu bienestar.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Acuario · Piscis

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