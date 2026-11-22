Escorpio afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar tiempo tanto a sus relaciones como a sus asuntos pendientes.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación tranquila puede ayudar a aclarar una diferencia con alguien cercano. Escuchar antes de responder será tan importante como expresar lo que necesitas.

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De cara al fin de semana, busca un momento para compartir sin prisas. Si estás conociendo a alguien, avanzar paso a paso te permitirá entender mejor lo que esperáis de la relación.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles conviene revisar las tareas pendientes y decidir cuáles requieren atención inmediata. Una planificación sencilla te ayudará a distribuir mejor el esfuerzo.

En el terreno económico, dedica un rato a repasar tus gastos antes de asumir nuevos compromisos. Si surge una propuesta laboral, valora sus condiciones con calma antes de tomar una decisión.

Salud y bienestar

Reserva espacios de descanso durante la semana, especialmente si notas que acumulas tensión. Mantener horarios regulares y hacer pausas puede ayudarte a llegar al fin de semana con mayor equilibrio.

Días clave de la semana

Fechas destacadas

Lunes 23: buen momento para ordenar tareas y establecer prioridades.

buen momento para ordenar tareas y establecer prioridades. Miércoles 25: dedica tiempo a revisar una decisión laboral o económica.

dedica tiempo a revisar una decisión laboral o económica. Sábado 28: favorece los encuentros tranquilos y las conversaciones personales.

Consejo semanal para Escorpio

No necesitas resolverlo todo a la vez. Elige lo que merece tu atención y avanza con paciencia, dejando también espacio para descansar y cuidar tus vínculos.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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