Para Leo, del 22 al 28 de junio de 2026 llega una semana de pulsos: lo que se habla en lo emocional puede mover asuntos prácticos, y lo laboral exige una gestión fina del tiempo y la energía. Marte activa tu determinación, pero el clima astral te pide precisión: no todo lo urgente es importante… y no todo lo importante puede improvisarse.

Amor y relaciones

En el amor, esta semana te conviene bajar un punto el volumen del “yo” y subir la escucha. Con la Luna influyendo en tu manera de responder, es más fácil que una frase dicha a la ligera se convierta en un malentendido. Si tienes pareja, prioriza conversaciones cortas pero sinceras: mejor acordar el plan que discutir el pasado. Si estás soltero/a, tu magnetismo está alto, aunque se activa más cuando muestras seguridad tranquila, no cuando intentas impresionar a toda costa.

El 22 y 23 de junio se sienten como días para reordenar expectativas. Una persona puede mostrarse ambivalente: no lo tomes como rechazo automático. Pide claridad con tacto. Hacia el 25, el tono mejora y aparecen señales de complicidad: un mensaje, un gesto o un encuentro pueden abrir una vía nueva si antes estabas a la defensiva.

En conjunto, la clave de la semana es el equilibrio: dar sin reclamar y pedir sin presionar. Tu orgullo puede ser un motor, pero esta vez también debe ser un timón.

Trabajo y finanzas

En el terreno profesional, el foco se coloca en el método. Esta semana favorece revisar tareas, cerrar pendientes y ordenar prioridades. Si trabajas por objetivos, notarás que los resultados llegan con una estrategia clara: define qué haces primero, qué delegas y qué puedes posponer. El impulso creativo está, pero la productividad mejora cuando reduces distracciones.

El 27 de junio es especialmente relevante: es un día para encarrilar negociaciones o concretar acuerdos que llevan rondando la mesa. Si tienes una entrevista, una reunión o una propuesta pendiente, es buena jornada para presentarte con datos y no solo con entusiasmo. En finanzas, evita decisiones rápidas por “sensación de oportunidad”; revisa números y condiciones antes de comprometerte. Tu intuición suma, pero los documentos mandan.

También es buen momento para negociar tu rol o tus condiciones: no pidas “más por si acaso”, pide mejor encaje. Tu valor se sostiene mejor con argumentos que con tono.

Salud y bienestar

Tu energía puede fluctuar esta semana: Leo se exige y, cuando no sale perfecto, se frustra. Intenta convertir el control en cuidado. Prioriza descanso de calidad y movimientos que descarguen tensión (caminar con constancia, estiramientos o una rutina de fuerza ligera). La disciplina te beneficia más que el “todo o nada”.

En salud, presta atención al estrés acumulado: si notas rigidez o pesadez, no lo maquilles. Una buena hidratación y horarios más regulares te devolverán estabilidad, especialmente a partir de mediados de semana.

Días clave de la semana

22 y 23 de junio: conversaciones decisivas en el ámbito afectivo. Ideal para aclarar expectativas y evitar que un malentendido crezca.

conversaciones decisivas en el ámbito afectivo. Ideal para aclarar expectativas y evitar que un malentendido crezca. 25 de junio: mejora del clima emocional; se activan la complicidad y los gestos. Buen momento para planes que acerquen.

mejora del clima emocional; se activan la complicidad y los gestos. Buen momento para planes que acerquen. 27 de junio: impulso profesional para cerrar acuerdos y encarrilar negociaciones. Úsalo para presentar propuestas con estructura.

Consejo semanal para Leo

Esta semana te pide liderazgo inteligente: brilla, sí, pero con dirección. Antes de reaccionar, respira y elige la respuesta que construye. Si aplicas ese criterio en salud, amor y trabajo, el 28 te encontrará con la sensación de haber avanzado de verdad.