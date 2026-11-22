Leo afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y prestar atención a sus relaciones, su trabajo y su bienestar.

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Amor y relaciones

Durante los primeros días de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a Leo a aclarar sus expectativas. Escuchar antes de responder será tan importante como expresar lo que necesita.

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De cara al fin de semana, conviene reservar tiempo para compartir con la pareja, la familia o las amistades. Los pequeños gestos pueden favorecer la cercanía.

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Trabajo y finanzas

Prioridades y organización

La semana invita a revisar las tareas abiertas y decidir cuáles requieren atención inmediata. Leo puede avanzar mejor si evita asumir más compromisos de los que puede atender.

En el terreno económico, revisar los gastos antes de cerrar noviembre ayudará a planificar las próximas semanas. Es un buen momento para distinguir entre necesidades y compras que pueden esperar.

Salud y bienestar

Leo puede aprovechar estos días para ajustar sus horarios de descanso y encontrar pausas entre sus obligaciones. Mantener una rutina equilibrada será más útil que intentar cambios difíciles de sostener.

Días clave de la semana

Lunes 23: momento para ordenar las tareas y establecer prioridades.

momento para ordenar las tareas y establecer prioridades. Miércoles 25: una jornada propicia para abordar una conversación pendiente.

una jornada propicia para abordar una conversación pendiente. Viernes 27: ocasión para revisar gastos y planificar el tiempo de descanso.

Consejo semanal para Leo

Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a quienes te rodean. Una organización sencilla puede ayudarte a terminar la semana con mayor claridad.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Virgo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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