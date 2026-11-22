Libra afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar tiempo tanto a sus relaciones como a sus responsabilidades.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas. Escuchar antes de responder facilitará el entendimiento con la pareja o con alguien cercano.

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Durante el fin de semana, Libra puede encontrar un momento para retomar el contacto con amistades y compartir planes sin necesidad de llenar toda la agenda.

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Trabajo y finanzas

La primera mitad de la semana es adecuada para revisar tareas y establecer un orden de atención. Si surge una colaboración, conviene repartir las responsabilidades con claridad.

Finanzas

Antes de terminar noviembre, revisar los gastos y los compromisos pendientes puede ayudar a planificar las próximas semanas. Es preferible valorar las compras con calma.

Salud y bienestar

Libra puede beneficiarse de mantener horarios regulares y reservar pausas durante la jornada. Una actividad tranquila al final del día le ayudará a desconectar de las obligaciones.

Días clave de la semana

Lunes 23: buen momento para ordenar las tareas y fijar prioridades.

buen momento para ordenar las tareas y fijar prioridades. Miércoles 25: una conversación puede servir para aclarar un asunto pendiente.

una conversación puede servir para aclarar un asunto pendiente. Sábado 28: jornada propicia para dedicar tiempo a las relaciones personales y al descanso.

Consejo semanal para Libra

Busca el equilibrio entre lo que debes hacer y lo que necesitas. Avanzar paso a paso te permitirá cerrar la semana con mayor tranquilidad.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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