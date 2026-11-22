Sagitario afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar tiempo a sus relaciones. El inicio de su temporada invita a revisar los planes personales sin dejar de atender las tareas cotidianas.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas. Si tienes pareja, procura escuchar antes de dar por hecho lo que la otra persona necesita.

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Si estás soltero, el fin de semana puede ser un buen momento para ampliar tus planes sociales. No hace falta precipitarse: conocer a alguien también requiere tiempo y atención.

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Trabajo y finanzas

Prioridades y organización

Entre el lunes y el miércoles conviene revisar las tareas antes de asumir nuevos compromisos. Distinguir lo urgente de lo importante te ayudará a distribuir mejor el esfuerzo.

En las finanzas, dedica un momento a comprobar los gastos previstos para los próximos días. Antes de una compra, valora si encaja con tus prioridades.

Salud y bienestar

La semana puede resultar más llevadera si reservas espacio para descansar y mantienes una rutina de actividad que se adapte a tu ritmo. El fin de semana ofrece una ocasión para desconectar de las obligaciones.

Días clave de la semana

Lunes 23: buen momento para ordenar tareas y marcar prioridades.

buen momento para ordenar tareas y marcar prioridades. Miércoles 25: una conversación puede servir para aclarar expectativas.

una conversación puede servir para aclarar expectativas. Sábado 28: el tiempo libre favorece los planes sociales y el descanso.

Consejo semanal para Sagitario

Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a quienes te rodean. Una buena organización te permitirá atender tus objetivos sin descuidar el bienestar.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Virgo · Libra · Escorpio · Capricornio · Acuario · Piscis

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