Sagitario afronta la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 con la oportunidad de ordenar sus prioridades y dedicar tiempo a sus relaciones. El inicio de su temporada invita a revisar los planes personales sin dejar de atender las tareas cotidianas.
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Amor y relaciones
Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudar a aclarar expectativas. Si tienes pareja, procura escuchar antes de dar por hecho lo que la otra persona necesita.
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Si estás soltero, el fin de semana puede ser un buen momento para ampliar tus planes sociales. No hace falta precipitarse: conocer a alguien también requiere tiempo y atención.
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Trabajo y finanzas
Prioridades y organización
Entre el lunes y el miércoles conviene revisar las tareas antes de asumir nuevos compromisos. Distinguir lo urgente de lo importante te ayudará a distribuir mejor el esfuerzo.
En las finanzas, dedica un momento a comprobar los gastos previstos para los próximos días. Antes de una compra, valora si encaja con tus prioridades.
Salud y bienestar
La semana puede resultar más llevadera si reservas espacio para descansar y mantienes una rutina de actividad que se adapte a tu ritmo. El fin de semana ofrece una ocasión para desconectar de las obligaciones.
Días clave de la semana
- Lunes 23: buen momento para ordenar tareas y marcar prioridades.
- Miércoles 25: una conversación puede servir para aclarar expectativas.
- Sábado 28: el tiempo libre favorece los planes sociales y el descanso.
Consejo semanal para Sagitario
Avanza paso a paso y deja espacio para escuchar a quienes te rodean. Una buena organización te permitirá atender tus objetivos sin descuidar el bienestar.
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