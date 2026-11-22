El horóscopo de Virgo para la semana del 23 al 29 de noviembre de 2026 apunta a la organización de tareas y a la necesidad de reservar tiempo para las relaciones personales. Será un buen momento para revisar prioridades antes de cerrar el mes.

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Amor y relaciones

Al comienzo de la semana, una conversación pendiente puede ayudarte a aclarar lo que esperas de una relación. Escuchar sin anticipar respuestas facilitará el entendimiento.

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Durante el fin de semana, procura dejar espacio para compartir tiempo con las personas cercanas. Un plan sencillo puede ser suficiente para recuperar la conexión.

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Trabajo y finanzas

Entre el lunes y el miércoles, ordenar las tareas pendientes te permitirá distinguir lo urgente de lo que puede esperar. Evita asumir nuevos compromisos sin revisar antes tu agenda.

En el terreno económico, el final de noviembre invita a repasar gastos y planificar las próximas semanas. Antes de una compra, valora si encaja con tus prioridades.

Salud y bienestar

La acumulación de tareas puede restarte tiempo de descanso. Intenta mantener horarios regulares y hacer pequeñas pausas a lo largo del día para cuidar tu bienestar.

Días clave de la semana

Fechas destacadas para Virgo

Lunes 23: momento para ordenar la agenda y establecer prioridades.

momento para ordenar la agenda y establecer prioridades. Miércoles 25: una conversación puede ayudar a aclarar asuntos pendientes.

una conversación puede ayudar a aclarar asuntos pendientes. Viernes 27: conviene revisar los gastos antes de hacer planes para el fin de semana.

Consejo semanal para Virgo

Avanza paso a paso y reserva tiempo para lo que te importa. Una planificación flexible te ayudará a terminar noviembre con mayor tranquilidad.

Consulta tu signo esta semana: Aries · Tauro · Géminis · Cáncer · Leo · Libra · Escorpio · Sagitario · Capricornio · Acuario · Piscis

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