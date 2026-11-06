MADRID — El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que las autoridades españolas y los servicios de seguridad llegarán hasta el final para determinar quién está detrás de las recientes amenazas de bomba dirigidas contra varios trayectos aéreos. El titular de la diplomacia española ha mandado un mensaje de tranquilidad, recalcando que todos los protocolos de emergencia se activaron con absoluta eficacia.

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Investigación en curso y máxima cooperación internacional

Las advertencias y llamadas de alerta registradas en las últimas horas han obligado a activar los dispositivos de seguridad aeroportuaria y a escoltar aviones comerciales:

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Esclarecimiento de los hechos: Albares ha señalado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan de manera coordinada con las agencias internacionales y los países aliados para rastrear el origen de estas llamadas y determinar si responden a una campaña organizada o a acciones aisladas.

Albares ha señalado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan de manera coordinada con las agencias internacionales y los países aliados para rastrear el origen de estas llamadas y determinar si responden a una campaña organizada o a acciones aisladas. Respuesta de los protocolos de seguridad: El ministro ha destacado la profesionalidad y rapidez con la que operaron las tripulaciones, las fuerzas de seguridad y los aeropuertos implicados, garantizando en todo momento la integridad de los pasajeros y la normalidad del espacio aéreo.

Llamamiento a la prudencia y firmeza institucional

Desde el Gobierno se ha incidido en que este tipo de alertas falsas o amenazas de sabotaje no quedarán impunes, asegurando que se emplearán todos los resortes del Estado de derecho para identificar y poner a disposición judicial a los responsables de generar alarma social en el sector del transporte.

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