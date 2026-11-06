MADRID — El Ministerio y la dirección de Correos han fijado los servicios mínimos de cara a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, una movilización que coincide con un periodo de máxima exigencia logística para la compañía postal por la gestión del voto por correo ante las próximas citas electorales.

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Garantía de los plazos electorales en plena huelga

La resolución de servicios mínimos busca asegurar que el derecho fundamental al voto a distancia no se vea interrumpido ni alterado por el parón laboral de los trabajadores postales:

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Protección del proceso de sufragio: Las directrices establecen la obligatoriedad de mantener operativas las funciones esenciales vinculadas a la admisión, tramitación y entrega de la documentación electoral, coincidiendo con las fechas clave de entrega y depósito de papeletas.

Las directrices establecen la obligatoriedad de mantener operativas las funciones esenciales vinculadas a la admisión, tramitación y entrega de la documentación electoral, coincidiendo con las fechas clave de entrega y depósito de papeletas. Discrepancias sindicales: Los principales sindicatos del sector han calificado de «abusivos» y «desproporcionados» los porcentajes fijados por la administración para los servicios mínimos, advirtiendo de que restringen de forma drástica el derecho constitucional de huelga de la plantilla.

Un calendario marcado por la presión logística

El parón del 11 de noviembre se enmarca en un escenario de fuerte tensión laboral dentro de la empresa pública, acentuado por la acumulación de tareas derivadas de la gestión de los procesos electorales y la distribución masiva de sobres y documentación en las oficinas de todo el país.

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