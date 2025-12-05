Ya están disponibles los números ganadores del sorteo diario de la ONCE y la combinación premiada del Super ONCE.

A continuación, le ofrecemos toda la información sobre los resultados de los sorteos de la ONCE celebrados este jueves, 4 de diciembre de 2025.

Resultado Cupón Diario de la ONCE

El sorteo más longevo de la organización, que premia a los acertantes con la opción de la Paga (36.000 € al año durante 25 años), ha dejado el siguiente número ganador:

Número Premiado: 70.907

Serie Premiada: 040

Resultado Super ONCE

El sorteo del Super ONCE, que consiste en acertar entre 5 y 11 números de una matriz de 80, ha dado como combinación ganadora la siguiente:

Combinación Ganadora (20 números): 01, 03, 04, 06, 07, 13, 14, 21, 27, 37, 38, 44, 45, 55, 56, 59, 60, 61, 75 y 84