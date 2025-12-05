Ya están disponibles los números ganadores del sorteo diario de la ONCE y la combinación premiada del Super ONCE.
A continuación, le ofrecemos toda la información sobre los resultados de los sorteos de la ONCE celebrados este jueves, 4 de diciembre de 2025.
Resultado Cupón Diario de la ONCE
El sorteo más longevo de la organización, que premia a los acertantes con la opción de la Paga (36.000 € al año durante 25 años), ha dejado el siguiente número ganador:
- Número Premiado: 70.907
- Serie Premiada: 040
Resultado Super ONCE
El sorteo del Super ONCE, que consiste en acertar entre 5 y 11 números de una matriz de 80, ha dado como combinación ganadora la siguiente:
- Combinación Ganadora (20 números): 01, 03, 04, 06, 07, 13, 14, 21, 27, 37, 38, 44, 45, 55, 56, 59, 60, 61, 75 y 84
Nota Importante: El periódico no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado.