MADRID – Tras el arranque del proceso por vía telemática el pasado jueves, este lunes 20 de abril marca un hito clave en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Desde hoy, quienes cuenten con cita previa podrán acudir físicamente a los puntos habilitados para formalizar su situación legal en el país.

El despliegue logístico es masivo. El Gobierno ha dispuesto una red de más de 400 puntos de atención para absorber la alta demanda:

371 oficinas de Correos: Ubicadas en capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes (Horario: 8:30 a 17:30).

Ubicadas en capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes (Horario: 8:30 a 17:30). 30 oficinas de la Seguridad Social: Con un horario especial de tarde (16:00 a 19:00).

Con un horario especial de tarde (16:00 a 19:00). 5 oficinas de Extranjería: Localizadas en puntos estratégicos como Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Aluvión de solicitudes y tensión en las calles

La respuesta ciudadana ha sido inmediata. Solo en las primeras 24 horas del trámite digital, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró 13.500 solicitudes. A esto se suman las 19.633 citas ya reservadas para la modalidad presencial que se estrena hoy.

Sin embargo, el inicio de la jornada ha dejado imágenes de colapso en ciudades como Barcelona. En las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) de la calle Sicília y la plaza Sant Miquel, se han reportado colas de cientos de personas. La nota discordante ha sido la desinformación: muchos asistentes desconocían que es imprescindible contar con cita previa para ser atendidos, lo que ha generado momentos de incertidumbre ante el aviso de los agentes de seguridad.

Requisitos: ¿Quiénes pueden acceder?

Para optar a este permiso de residencia y trabajo por un año, los candidatos deben cumplir los siguientes criterios:

Residencia: Estar en España desde antes del 1 de enero de 2026. Permanencia: Acreditar cinco meses de estancia ininterrumpida al momento de la solicitud. Antecedentes: No poseer historial delictivo. Documentación: Aportar pruebas de estancia y, en ciertos casos, un informe de vulnerabilidad avalado por una ONG colaboradora.

El Gobierno denuncia «boicot» municipal

La ministra Elma Saiz ha aprovechado el inicio de esta fase para lanzar una dura crítica contra ciertos ayuntamientos, a los que acusa de poner «trabas» al proceso.

«No es de recibo que estemos encontrando obstáculos por parte de ayuntamientos. No se las están poniendo al Gobierno, sino a los ciudadanos que tienen sus esperanzas puestas en este procedimiento», declaró Saiz en una entrevista para TVE.

La ministra también señaló directamente al Partido Popular, afirmando que se encuentra «solo en su boicot» y que está ignorando el respaldo de la Iglesia Católica y de las más de 900 entidades sociales que impulsaron originalmente esta iniciativa legislativa.

Se estima que solo en Cataluña, cerca de 135.000 personas podrían beneficiarse de esta medida, consolidándose como una de las regiones con mayor impacto de este proceso de regularización.