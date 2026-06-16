El programa de Antena 3 recibe por primera vez a los actores de Hollywood para presentar la película ‘Spider-Man: Brand New Day’ tras el inicio de semana con Pablo Chiapella y JJ Vaquero.

El espacio televisivo ‘El Hormiguero’, emitido en la franja de acceso al ‘prime time’ de Antena 3, continúa con su programación semanal de entrevistas en el contexto de su disputa por el liderazgo de las audiencias frente a ‘La Revuelta’. Tras cerrar la semana previa con la presencia musical de Nancys Rubias, una entrevista conjunta a Teresa Riott y Jon Kortajarena, el reencuentro con la cantante Malú para repasar sus novedades musicales y la participación de María del Monte, el formato conducido por Pablo Motos afronta una nueva tanda de emisiones liderada por figuras del panorama cinematográfico internacional.

La presente semana de emisiones en el canal principal de Atresmedia comenzó con la visita de los cómicos y actores Pablo Chiapella y JJ Vaquero. Ambos intérpretes regresaron al plató del programa de televisión con el objetivo de exponer los detalles y promocionar ‘Olivia’, su nuevo proyecto en formato de serie.

Zendaya y Tom Holland presentan ‘Spider-Man: Brand New Day’

Para la entrega de hoy, martes 16 de junio, la escaleta de ‘El Hormiguero’ reserva su protagonismo al dúo de actores internacionales integrado por Tom Holland y Zendaya. La pareja en la vida real acude por primera vez al plató de Pablo Motos en el marco de la campaña de promoción de su próximo proyecto cinematográfico conjunto, titulado ‘Spider-Man: Brand New Day’.

La actriz estadounidense, reconocida entre otros trabajos por su papel en la serie dramática ‘Euphoria’, y el intérprete británico desvelarán ante el público los aspectos fundamentales y los detalles de esta nueva entrega perteneciente al universo cinematográfico del personaje de Spider-Man. La comparecencia de ambas celebridades de Hollywood en el plató de Antena 3 constituirá la carta de presentación oficial en España de este largometraje, cuyo desembarco en las salas de cine del país está programado para el próximo 29 de julio.