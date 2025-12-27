Un acto de valentía y rapidez de reflejos permitió que un niño de tan solo dos años recuperara la vida tras quedar inconsciente frente a la comisaría de San Pedro Alcántara. Los agentes de la Policía Nacional intervinieron tras recibir una alerta desesperada de los padres del menor.

El suceso ocurrió mientras la jornada en la comisaría transcurría con normalidad. Un agente de seguridad fue informado por un ciudadano de que unos padres necesitaban ayuda urgente porque su hijo no respondía a estímulos. Al llegar al lugar, el policía encontró al pequeño rígido, pálido, inconsciente y sin respiración. Sin perder tiempo, entró en las dependencias de la comisaría y solicitó apoyo a otro compañero mientras iniciaba maniobras de reanimación.

Gracias a los golpes y sacudidas aplicados por los agentes, el niño expulsó la mucosidad que bloqueaba sus vías respiratorias y empezó a respirar por sí mismo, recobrando la conciencia poco después.

Tras estabilizarlo, los servicios sanitarios atendieron al menor y lo trasladaron en ambulancia a un hospital, donde evolucionó favorablemente y recibió el alta médica.

Días más tarde, el niño y sus padres regresaron a la comisaría para agradecer personalmente a los agentes, reconociendo que su rápida intervención fue clave para salvar la vida del pequeño.