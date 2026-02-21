La llegada de un potente anticiclón provocará un ascenso térmico generalizado, con máximas que subirán de forma notable en sistemas montañosos y Canarias, dejando atrás el reciente tren de borrascas

El tiempo en España se prepara para un giro radical en las próximas horas. Tras un periodo marcado por el paso sucesivo de borrascas que han golpeado con fuerza la Península, la estabilidad meteorológica regresa de la mano de una dorsal africana. Tanto el joven aficionado a la meteorología Jorge Rey como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman este cambio de tendencia que alejará al país del rigor invernal para situarlo en un escenario más propio de la primavera, a escasos días de iniciar el mes de marzo.

Estabilización generalizada y cielos despejados

La irrupción de un anticiclón que ocupará toda la Península Ibérica, Baleares y Canarias garantizará una estabilización meteorológica total. Según las previsiones de la AEMET, no se esperan precipitaciones en ninguna zona del territorio nacional, predominando los cielos despejados o con presencia de algunas nubes altas.

No obstante, durante las madrugadas aún persistirán fenómenos típicos de la estabilidad invernal, como brumas y bancos de niebla en los interiores del extremo norte, la meseta norte y los litorales mediterráneos. En el archipiélago canario, las nubes bajas matinales en el norte darán paso a cielos claros conforme avance la jornada.

Un ascenso térmico «notable» en gran parte del país

El aspecto más destacado de este cambio de tiempo será el ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente las máximas. La AEMET advierte de que este incremento será notable —pudiendo superar los 6 grados de diferencia respecto a días previos— en los sistemas montañosos del nordeste peninsular y en las islas orientales de Canarias, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura.

Pese a este ambiente diurno más cálido, las heladas débiles no desaparecerán por completo durante las noches, manteniéndose en zonas de montaña, la meseta norte y el nordeste de la meseta sur. En el caso de Canarias, además del ascenso térmico, se espera la llegada de calima a las islas orientales, lo que reforzará la sensación de cambio estacional.

Situación de los vientos y rachas fuertes en el Estrecho

En cuanto al comportamiento del viento, predominará una situación de flojo a moderado de dirección variable en el interior y los litorales cantábrico y mediterráneo. Sin embargo, la atención se centra en el golfo de Cádiz y Alborán, donde el levante soplará con intensidad moderada. En el área del Estrecho, no se descartan rachas puntualmente muy fuertes que podrían marcar la jornada.

Este cambio de tendencia, que Jorge Rey define como una «antesala de algo más», supone un alivio tras un invierno intenso, permitiendo a los ciudadanos afrontar el fin de semana con planes al aire libre bajo una atmósfera mucho más templada y estable.